“Исчезнуть с Донбасса, вернуть Крым, выплатить репарации”. Украинский дипломат рассказал, что должна сделать РФ для примирения с Украиной

Журналисты спросили Мельника, возможно ли примирение между двумя странами после оккупации РФ Крыма в 2014 году и начала ею вооруженной агрессии на востоке Украины.

По словам украинского посла, это возможно, но есть ряд требований.

Во-первых, Россия “должна исчезнуть с Донбасса и вернуть Крым” чтобы восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого, РФ должна восстановить разрушенные войной районы страны, выплатить репарации миллионам жертв среди украинцев, а также “официально принести извинения за все зверства”, отметил посол Украины в Германии.

Ключ к миру по-прежнему в руках президента РФ Владимира Путина, подчеркнул Мельник.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

31 октября 2019 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что украинцы не будут платить за восстановление не контролируемых Киевом территорий Донбасса и аннексированного Крыма. “Это априори невозможно. Пусть сначала страна-агрессор возвращает нам территории, затем выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как вкладывать и восстанавливать территорию”, – сказал он. В Кремле назвали “неудачной” такую идею.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, война с Россией закончится после выплаты ею Украине компенсаций за агрессию на Донбассе и возвращения оккупированных территорий, в том числе Крыма.

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