Мнение: Сравнение двух «застоев», отдача Курил при Брежневе и социальные лифты вниз

1. Многие сейчас называют текущую ситуацию в России «застоем», сравнивая её со временами Брежнева. Это ошибка. Собственно, даже по отношению к брежневскому правлению термин «застой» не вполне корректен: экономика тогда всё же росла, хоть и за счёт печатного станка. Однако в социальном плане при Брежневе и вправду был застой: продолжительность жизни в стране перестала расти, управленческая структура закостенела, во многих сферах начался вялотекущий кризис.

Напротив, 2010-е годы были временем устойчивого и в целом положительного социального развития для России. Экономический рост замедлился, однако само общество продолжило быстро трансформироваться в лучшую сторону. Коллега monetam цитирует ИТ-бизнесмена Михаила Токовинина, рассказывающего о главных с его точки зрения позитивных изменениях за прошедшие 20 лет:

https://monetam.livejournal.com/1592930.html

– В 2000 я не знал ни одной компании в России, которая платила хотя бы половину налогов. Чёрные зарплаты, чипованные кассы, Калмыкия, инвалиды и обнал за три процента. 99,99% людей в стране были уверены, что платить налоги это зашквар и глупость. Но потом появляется упрощёнка, растет качество администрирования, ответственность, подтягивается пропаганда (заплати налоги и спи спокойно). И вот 20 лет спустя уже труднее найти тех, кто не платит налоги. Покупатель платит карточками, кассы в онлайне, а зарплаты если не белые, то серые.

– Армия в 2000 – это позор. Главная задача любого родителя – отмазать сына от призыва, как правило, за взятку. Служить в армии стыдно, а военные по пути домой переодеваются в гражданку. Прошло 20 лет. Призыв теперь не 2 года, а один. Дедовщина ещё есть, но скорее как исключение. Армия все больше ассоциируется не с пьяными героями ДМБ, а с вежливыми человечками.

– Я рос в парадигме, что русские никогда не будут соблюдать ПДД, а гаишники всегда будут брать взятки. Так и было 20 лет назад. Но сегодня в Москве ездят приличнее, чем в Нью-Йорке, а чтобы дать сотруднику ДПС взятку, его ещё надо постараться найти. Я чувствую, что теряю этот уникальный навык «дать на лапу инспектору».

– За 20 лет мы стали сильно меньше пить. Потребление алкоголя на душу населения в России сократилось вдвое. Сегодня Россия в мировом “рейтинге пьяниц» на 26-м месте (например, «работящая» Германия на 5-м, а Франция на 11-м).

Все перечисленные проблемы, – от привычки к финансовому жульничеству до пьянства и презрения к ПДД, – достались нам в наследство от позднесоветской эпохи.

Процитирую комментарий, который один из читателей блогера monetam оставил под постом:

https://monetam.livejournal.com/1592930.html?thread=10309730#t10309730

Вот немногое из того, что было создано в так называемую эпоху застоя. По сравнению с этим «Сделано у нас» — это жалкое творчество юных техников.

«В 1966 г. в СССР был построен первый отечественный самолет с изменяемой в полете стреловидностью крыла конструкции П. О. Сухого; в 1967 г. создана отечественная ЭВМ «БЭСМ46» с быстродействием миллион операций в секунду; под Серпуховым был запущен синхрофазотрон, остававшийся в течение многих лет крупнейшим в мире; введена в эксплуатацию сеть наземных станций «Орбита» для приема телевизионных передач через искусственные спутники Земли и построена самая высокая в Европе Останкинская телебашня (проект Н. В. Никитина), в опытно-конструкторском бюро имени М. Л. Миля создан вертолёт-гигант В412; в 1968 г. создан сверхзвуковой пассажирский самолет Ту144 (главный конструктор — А. А. Туполев), создан переносной зенитный ракетный комплекс «Стрела» с самонаводящейся ракетой; в 1969 г. построена титановая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами, построен десантный корабль на воздушной подушке «Зубр».

В 1970 г. в Харькове построен самый крупный в стране турбогенератор мощностью 1000 МВт; в 1974 г. спущен на воду атомный ледокол «Арктика»; в 1975 г. осуществлен совместный советско-американский экспериментальный полет космических кораблей по программе «Союз–Аполлон», построен первый отечественный авианосец «Киев», на котором базировались самолеты Як38 вертикального взлета и посадки и вертолеты Ка425; в 1976 г. создан первый российский аэробус — пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил486; в 1977 г. создана противолодочная быстроходная подводная ракета «Шквал»; в 1978 построен самый крупный в мире вертолет Ми 26; завершено формирование Единой энергетической системы Советского Союза — крупнейшего в мире энергообъединения; в 1979 г. в Институте атомной энергии имени М. В. Курчатова пущена первая в мире термоядерная установка со сверхпроводящими электромагнитами «Токамак47», создан многопроцессорный вычислительный комплекс «Эльбрус4Х41» с быстродействием до 15 млн операций в секунду; В 1980 г. в СССР построена самая бесшумная в мире дизель-электрическая подлодка «Черная дыра», в 1981 — самый большой в мире атомный подводный крейсер «Акула», с введением в эксплуатацию 44го блока Ленинградская АЭС стала самой крупной в мире (мощность 4000 МВт); в 1982 г. созданы один из самых больших в мире транспортных самолетов Ан124 «Руслан» конструкции О. К. Антонова и боевой вертолет Ка450 «Черная акула» (генеральный конструктор Н. И. Камов); в 1983 г. завершено бурение Кольской сверхглубокой скважины (12 тыс. м); в 1984 г. построена глубоковоная титановая подводная лодка К4278, впервые в мире достигшая рабочей глубины погружения 1000 м; в 1985 г. был принят на вооружение сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту4160, создан многопроцессорный вычислительный комплекс «Эльбрус42» (125 млн операций в секунду). В СССР широко использовалась атомная энергия, как в военных, так и в мирных целях. С сентября 1969 г. в стране строился атомный надводный военный флот. В 1981 г. в состав ВМФ был принят авианесущий крейсер «Киров», вслед за ним построены «Адмирал Ушаков», «Адмирал Нахимов», авианосец «Москва», крейсер «Петр Великий». К концу 1986 г. на вооружении ВМФ находились 62 атомные подводные лодки. Вслед за первым в мире невоенным атомным судном — ледоколом «Ленин» в построены более мощные ледоколы «Арктика» (1975), «Сибирь» (1977), «Россия» (1986).»

Действительно, мы по праву можем гордиться нашими отцами и дедами. Я был в Мурманске и лично видел ледокол «Ленин», за строительство которого мой дед получил орден. Огромный корабль вызывает восхищение и сейчас, когда он уже стал плавучим музеем.

Вместе с тем перечисленные достижения – сплошь технологические, и более половины из них никак не улучшали повседневную жизнь советского человека, хотя и служили поводом для гордости.

Можно вспомнить немало современных технических достижений России: мы построили самые длинные подводные газопроводы и самый высокий небоскрёб Европы, плавучие атомные электростанции и крупнейшие в мире ядерные ледоколы, у нас лучшее в мире гиперзвуковое оружие. Возможно, таких рекордов меньше, чем хотелось бы техноманам, зато теперь баланс скорее в пользу гражданских проектов, а не военных или околовоенных.

Главное, что теперь мы развиваем технологии без ущерба для развития общества. Инженеры сейчас имеют такой уровень жизни, который советским инженерам мог только сниться.

2. В Японии утверждают, что отдать им Курилы всерьёз подумывал не только Хрущёв, но и Брежнев:

https://lenta.ru/news/2021/05/24/kurily/

В Японии опубликовали рассекреченные документы о планах СССР отдать Токио часть Курильских островов. Об этом сообщает Kyodo News.

Согласно проекту мирного договора, составленному в начале 70-х в СССР, советская сторона рассматривала возможность решить территориальный спор путем передачи Японии двух из четырех островов — Шикотана и Хабомаи. Отмечается, что толчком для подобного решения стала информация о намерении Китая осложнить отношения СССР с Токио.

При этом в СССР рассчитывали, что Япония, в свою очередь, предоставит гарантии о ненападении как со своей стороны, так и стороны дислоцированных на территории страны американских военных. Тем не менее, как отмечает японское издание, Токио настаивал на передаче всех четырех островов и во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танака в СССР проект мирного договора так и не был представлен.

3. К вопросу о социальных лифтах:

https://daniel-grishin.livejournal.com/340603.html

Есть у социальных лифтов одна особенность. Такие обычно называют «малоизвестными», но эта, знаете ли, из тех, что вроде бы всем известны но об этом почему-то никто не задумывается.

Вот она: невозможно создать социальный лифт, ведущий только вверх.

Какими бы ни были совершенными механизмы подъема способных кадров наверх, они не будут работать если не сбрасывать сверху не оправдавших доверия.

Иначе верхние этажи не просто переполнятся – это было бы полбеды – а превратятся в синекуры, в которых уже и не особо найдешь реально работающих.

В СССР, хоть и с чудовищными по нынешним временам ограничениями на вход, социальные лифты вверх всё же работали. А вот нормальных лифтов вниз советская система так и не придумала.

В советское время места наверху освобождались естественным путём, по мере выхода на начальников на пенсию. В сталинское время – за счёт репрессий и военных потерь. И в том, и в другом случае говорить об отборе на профпригодность не приходится.