Мнение: Письмо: “Кто инициатор?”

Вот история про расставание, где “послали – иди” вообще нет, хотя автору хочется думать, что она – инициатор расставания.

На самом деле она хотела, но не смогла сказать мужчине о том, что хочет прекратить отношения, она, наоборот, засела с щипцами и стала ждать от него шагов.

А мужчина шаги не делал.

Здесь наша автор решила, что отношения прекращены, но опять достала щипцы, целый чемоданчик, и такие, и сякие, мелкие в основном, но щипцы.

А мужчина – опытный шланг.

Так автор оказалась в положении, когда и фигура ее не очень, и хлама в поле – целая куча, включая и репейник, и хвосты, и растущие сорняки.

Самостоятельное это письмо разбирайте, опишите все, что она делала не так. И как надо было, тоже пишите, если понимаете.

vailia

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Прошу рассмотреть мою историю в рубрике.

Рассталась с мужчиной, совсем недавно.

Встречались полгода. Со второй встречи начали встречаться, через месяц предложил остаться на ночь. Первый сказал что любит, и спрашивал потом, люблю ли я его. У нас много общих увлечений, интересно проводили вместе свободное время.

А последние два месяца пошли изменения. Меньше нежностей в общении, в основном по делу. Стали реже встречаться, но правда это в основном из-за меня. Много работы, дел, семья. Мне бы хотелось больше видеться с ним, но не получалось.

Обычно он пишет, что соскучился и когда увидимся, или просто приглашает на свидание. Договариваемся об удобном времени, но он перестал говорить, куда уходит, когда занят по вечерам. И как-то все большая часть общения свелась к встречам раз в неделю у него. Сами встречи всегда хорошо, нам всегда есть чем заняться и что обсудить.

Я сначала заморочилась, что он “не люююбит”. Но решила, что это корона сокровища и рапанья хлеборезка. И перестала об этом думать, старалась сама делать максимум что могу для него, была ласковой и нежной, звала гулять, приносила вкусняшки.

Когда я в дороге, он всегда просит написать, как доеду домой. Однажды я спросила у него:

Я: Ты за меня волнуешься?

Он: да

Я: Почему?)

Он: Ты мой друг

Он: Сердечный

Я: странно звучит

Он: есть такое

Я: тебе самому странно?)

Он: тебе что-то не нравится?

Я: я не понимаю тебя, так что не знаю, нравится или нет

Он не ответил.

Потом я уехала на все майские праздники на дачу, мы не виделись больше недели и я сильно соскучилась. Долго раздумывала и пригласила к себе на дачу.

Мы не знакомили друг друга с семьёй и друзьями. Хотя рассказывали друг другу многое. В мои планы знакомство изначально не входило (у меня 2 детей и родители живут со мной). Как я понимаю, в его тоже. Он отказался, сказав: ты же знаешь, какой я нелюдимый.

После вроде бы все было хорошо, ходили гулять, встречались, нежности. У нас были особенные слова, он писал “моя”, а я отвечала “твоятвоя”.

А потом, у него дома, возникла одна ситуация, и я подумала, что он с кем то ещё спал. Мы уже прощались, и я не стала ничего спрашивать. Ему надо было ехать на рабочую встречу с вечерним продолжением. Что я буду распросы устраивать и настроение портить. На следующий день спросила:

Я: ты общаешься с кем-то помимо меня?

Он: почему спрашиваешь?

Я: вчера так показалось

Он: ревнушка

Он: поцелуи

Он: моя

Я не стала ничего отвечать. Не знаю, мне кажется тут может быть или ответ нет, или любой другой.

На следующий день он написал (прислал утреннее солнышко), но я тоже не ответила. Больше мы не разговаривали две недели.

Мне кажется, у меня просто не было других вариантов после такого его ответа.

У меня оставалась одна дорогая его книга, что он дал почитать. Поэтому через 2 недели, когда я убедилась, что все окончательно, и уже перестала грустить, я ему сама написала и спросила, как лучше ее отдать. Договорились, что заеду завезу.

Утром перед встречей:

Я: Если я сегодня вечером после работы завезу, тебе будет удобно?

Он: Привет

Он: Сегодня нет, извини

Я: А завтра?

Я: Или могу сегодня в обед, если ты только вечером не можешь

Он: А целоваться будем?

Я: Ромка!)

Он: Я соскучился

Я: Я не могу с тобой целоваться после такого ответа

Он: Тогда в обед заскакивай

Я: Хорошо

Я: Я только собаку поглажу если ты не против

Он: А меня?

Он: Разок

Он: На прощание

Я не стала ничего отвечать. Заехала, отдала книгу. Также привезла ему мороженных ягод с моей дачи, они ему очень нравятся. Он отдал мои вещи. Стал обнимать, я сказала что с друзьями не сплю. Потискала его собаку ( она меня очень любит, да и я ее), поговорили немного. Не хотелось быстро уходить, на сердце была грусть и теплота. Мне кажется он тоже, потому что предлагал все новые темы для разговора, предложил пообедать, но я отказалась. Он ещё меня обнимал, гладил по спине, но уже спокойнее, как будто прощался. Поцеловал глаза, и я ушла.

Когда пришла домой, почему то столько теплоты и благодарности к нему почувствовала. И еще уверенность, что поступила правильно. Захотелось остаться с ним друзьями.

Я написала:

Я: Рада была увидеться. Соскучилась тоже. Хочу заходить иногда в гости чаю попить, поболтать и собаку погладить

Я: Если ты не против

Он: Хорошо

Не знаю, как дальше будет. Сейчас у меня неделя сложная, потом отпуск 2 недели. Может быть после и правда будем иногда общаться по дружески.

Я не пойму, кто из нас инициатор. Виновник вроде бы точно он. Инициатор на первый взгляд я, но, учитывая, что это не мое решение, а вынужденная мера в ответ на его слова, наверное всё-таки он.

Ещё хотела бы спросить про мое молчание после его ответа на мой вопрос. С одной стороны, не понимаю, были ли другие у меня варианты. Но все же мое молчание означало, что этот ответ меня не устраивает, что мне нужен другой. Это же всё-таки щипцы? Я же ждала, что он напишет и объяснит.

Спасибо Вам за блог и знания.