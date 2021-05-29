Мнение: Письмо: “Кто инициатор?”
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Вот история про расставание, где “послали – иди” вообще нет, хотя автору хочется думать, что она – инициатор расставания.
На самом деле она хотела, но не смогла сказать мужчине о том, что хочет прекратить отношения, она, наоборот, засела с щипцами и стала ждать от него шагов.
А мужчина шаги не делал.
Здесь наша автор решила, что отношения прекращены, но опять достала щипцы, целый чемоданчик, и такие, и сякие, мелкие в основном, но щипцы.
А мужчина – опытный шланг.
Так автор оказалась в положении, когда и фигура ее не очень, и хлама в поле – целая куча, включая и репейник, и хвосты, и растущие сорняки.
Самостоятельное это письмо разбирайте, опишите все, что она делала не так. И как надо было, тоже пишите, если понимаете.
vailia
Здравствуйте, уважаемая Эволюция.
Прошу рассмотреть мою историю в рубрике.
Рассталась с мужчиной, совсем недавно.
Встречались полгода. Со второй встречи начали встречаться, через месяц предложил остаться на ночь. Первый сказал что любит, и спрашивал потом, люблю ли я его. У нас много общих увлечений, интересно проводили вместе свободное время.
А последние два месяца пошли изменения. Меньше нежностей в общении, в основном по делу. Стали реже встречаться, но правда это в основном из-за меня. Много работы, дел, семья. Мне бы хотелось больше видеться с ним, но не получалось.
Обычно он пишет, что соскучился и когда увидимся, или просто приглашает на свидание. Договариваемся об удобном времени, но он перестал говорить, куда уходит, когда занят по вечерам. И как-то все большая часть общения свелась к встречам раз в неделю у него. Сами встречи всегда хорошо, нам всегда есть чем заняться и что обсудить.
Я сначала заморочилась, что он “не люююбит”. Но решила, что это корона сокровища и рапанья хлеборезка. И перестала об этом думать, старалась сама делать максимум что могу для него, была ласковой и нежной, звала гулять, приносила вкусняшки.
Когда я в дороге, он всегда просит написать, как доеду домой. Однажды я спросила у него:
Я: Ты за меня волнуешься?
Он: да
Я: Почему?)
Он: Ты мой друг
Он: Сердечный
Я: странно звучит
Он: есть такое
Я: тебе самому странно?)
Он: тебе что-то не нравится?
Я: я не понимаю тебя, так что не знаю, нравится или нет
Он не ответил.
Потом я уехала на все майские праздники на дачу, мы не виделись больше недели и я сильно соскучилась. Долго раздумывала и пригласила к себе на дачу.
Мы не знакомили друг друга с семьёй и друзьями. Хотя рассказывали друг другу многое. В мои планы знакомство изначально не входило (у меня 2 детей и родители живут со мной). Как я понимаю, в его тоже. Он отказался, сказав: ты же знаешь, какой я нелюдимый.
После вроде бы все было хорошо, ходили гулять, встречались, нежности. У нас были особенные слова, он писал “моя”, а я отвечала “твоятвоя”.
А потом, у него дома, возникла одна ситуация, и я подумала, что он с кем то ещё спал. Мы уже прощались, и я не стала ничего спрашивать. Ему надо было ехать на рабочую встречу с вечерним продолжением. Что я буду распросы устраивать и настроение портить. На следующий день спросила:
Я: ты общаешься с кем-то помимо меня?
Он: почему спрашиваешь?
Я: вчера так показалось
Он: ревнушка
Он: поцелуи
Он: моя
Я не стала ничего отвечать. Не знаю, мне кажется тут может быть или ответ нет, или любой другой.
На следующий день он написал (прислал утреннее солнышко), но я тоже не ответила. Больше мы не разговаривали две недели.
Мне кажется, у меня просто не было других вариантов после такого его ответа.
У меня оставалась одна дорогая его книга, что он дал почитать. Поэтому через 2 недели, когда я убедилась, что все окончательно, и уже перестала грустить, я ему сама написала и спросила, как лучше ее отдать. Договорились, что заеду завезу.
Утром перед встречей:
Я: Если я сегодня вечером после работы завезу, тебе будет удобно?
Он: Привет
Он: Сегодня нет, извини
Я: А завтра?
Я: Или могу сегодня в обед, если ты только вечером не можешь
Он: А целоваться будем?
Я: Ромка!)
Он: Я соскучился
Я: Я не могу с тобой целоваться после такого ответа
Он: Тогда в обед заскакивай
Я: Хорошо
Я: Я только собаку поглажу если ты не против
Он: А меня?
Он: Разок
Он: На прощание
Я не стала ничего отвечать. Заехала, отдала книгу. Также привезла ему мороженных ягод с моей дачи, они ему очень нравятся. Он отдал мои вещи. Стал обнимать, я сказала что с друзьями не сплю. Потискала его собаку ( она меня очень любит, да и я ее), поговорили немного. Не хотелось быстро уходить, на сердце была грусть и теплота. Мне кажется он тоже, потому что предлагал все новые темы для разговора, предложил пообедать, но я отказалась. Он ещё меня обнимал, гладил по спине, но уже спокойнее, как будто прощался. Поцеловал глаза, и я ушла.
Когда пришла домой, почему то столько теплоты и благодарности к нему почувствовала. И еще уверенность, что поступила правильно. Захотелось остаться с ним друзьями.
Я написала:
Я: Рада была увидеться. Соскучилась тоже. Хочу заходить иногда в гости чаю попить, поболтать и собаку погладить
Я: Если ты не против
Он: Хорошо
Не знаю, как дальше будет. Сейчас у меня неделя сложная, потом отпуск 2 недели. Может быть после и правда будем иногда общаться по дружески.
Я не пойму, кто из нас инициатор. Виновник вроде бы точно он. Инициатор на первый взгляд я, но, учитывая, что это не мое решение, а вынужденная мера в ответ на его слова, наверное всё-таки он.
Ещё хотела бы спросить про мое молчание после его ответа на мой вопрос. С одной стороны, не понимаю, были ли другие у меня варианты. Но все же мое молчание означало, что этот ответ меня не устраивает, что мне нужен другой. Это же всё-таки щипцы? Я же ждала, что он напишет и объяснит.
Спасибо Вам за блог и знания.
Источник: Эволюция
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