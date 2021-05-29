 

Путин и Лукашенко договорились о втором транше российского кредита

29.05.2021, 19:36, Новости дня
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На переговорах в Сочи президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, деньги поступят Минску «в ближайшее время», передает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что это было анонсировано еще «до всех историй с самолетом», и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей. «Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», – заключил пресс-секретарь президента.

В декабре 2020 года Белоруссия получила первый транш государственного финансового кредита от России.

Напомним, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что РФ в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита. Министр отмечал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.



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