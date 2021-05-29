 

Лукашенко проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair

29.05.2021, 19:36, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолетом Ryanair», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Как отметил представитель Кремля, поспешные выводы европейских стран по инциденту с самолетом Ryanair основаны исключительно на эмоциях. О подчеркнул, что с точки зрения Москвы ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства. По его словам, «каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях», передает ТАСС.

Кроме того, как заверил Песков, белорусская сторона при необходимости готова предоставить дополнительную информацию по ситуации с самолетом, экстренно севшем в Минске.

Накануне сообщалось, что Лукашенко привез на переговоры с Путиным некий дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.



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