 

Путин и Лукашенко поручили проработать вопросы воздушного сообщения

29.05.2021, 19:36, Новости дня
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Минтрансам двух стран – Росси и Белоруссии – дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», – сказал представитель Кремля. Он уточнил, что на данный момент эти граждане Белоруссии «находятся в европейских странах и не имеют возможности вернуться на родину», передает ТАСС.

По его словам, «обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство [Белоруссии], с учетом того, что «Белавиа» больше нежеланный гость в европейских городах».



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