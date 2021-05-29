Путин и Лукашенко поручили проработать вопросы воздушного сообщения

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Минтрансам двух стран – Росси и Белоруссии – дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», – сказал представитель Кремля. Он уточнил, что на данный момент эти граждане Белоруссии «находятся в европейских странах и не имеют возможности вернуться на родину», передает ТАСС.

По его словам, «обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство [Белоруссии], с учетом того, что «Белавиа» больше нежеланный гость в европейских городах».