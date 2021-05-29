Патриоты делят Донбасс

«Единая Россия» подрезала Прилепина в борьбе за избирателей из «ДНР/ЛНР».

Осенью в Госдуму могут прорваться ветераны Донбасса, и это будет не только писатель Захар Прилепин, представляющий обновленную «Справедливую Россию». В начале мая о намерении баллотироваться в парламент пояснил бывший премьер-министр «Донецкой народной республики» («ДНР») и руководитель общественного движения «Союз добровольцев Донбасса» (СДД) Александр Бородай — после того, как его организация заключила соглашение с «Единой Россией».

Корреспондентка «Новой» разобралась, зачем «ЕР» понадобились Бородай и другие «ветераны», что будет с политическим проектом Захара Прилепина после поддержки «добровольцев» единороссами и какую роль в думских выборах могут сыграть жители непризнанных республик с российскими паспортами — таких сегодня более 500 тысяч.

Кандидат непризнанных республик

О соглашении «Единой России» с «Союзом добровольцев Донбасса» (объединяет участников боевых действий на юго-востоке Украины) стало известно в начале мая этого года, об этом сказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак перед тем как посетить Донецк (в городе он возложил цветы к памятнику «Героям Донбасса»). Соглашение с «ЕР» предусматривает совместную гуманитарную деятельность и участие СДД в предварительном голосовании партии.

— У нас с Союзом добровольцев Донбасса совпадают цели, задачи. Это сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода. Сегодня, подписав соглашение, мы, по сути, оформили эти отношения, которые у нас сложились. Отношения братские, деловые, — обосновал альянс Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на Дне республики в самопровозглашенной ДНР. В цетре — глава «ДНР» Денис Пушилин, 11 мая 2021 года. Фото: РИА Новости

По условиям договоренности, участники организации могут быть вовлечены в выборы всех уровней, в том числе и в думскую кампанию этого года. В парламенте представлять «Единую Россию» от Ростовской области, вполне вероятно, будет бывший премьер-министр «Донецкой народной республики», председатель СДД Александр Бородай (сейчас занимает пост заместителя генерального директора по развитию канала «Царьград»).

Через несколько дней после заявления Турчака Бородай подал заявку на участие в праймериз «Единой России».

Голосование будет электронным, победители смогут рассчитывать на поддержку партии в выдвижении кандидатами на выборах в Госдуму.

Украинский журналист Александр Чаленко описывает Бородая как «белого патриота», который еще в 18 лет добровольцем поехал воевать в Приднестровье. По его словам, «поход в политику» — это достойное продолжение его предыдущих лет «патриотических свершений».

— Он русский патриот, он знает проблемы Донбасса, проблемы русских Украины. Никто не сомневается, что, если он будет избран в Госдуму, он будет отстаивать их проблемы. Я сам видел, с каким уважением относятся к нему среди ополченцев, — уверен Чаленко.

За последние 8 лет Бородай с Ростовской областью «сроднился», по крайней мере так он сам рассказал журналисту «РБК. Ростов». По его словам, политик решил выдвинуться в депутаты, чтобы решать проблемы жителей «ДНР» и «ЛНР», где нет одномандатного округа, а также приближать момент вхождения Донбасса в состав России.

— Для Александра Бородая избрание в Государственную думу будет не только публичной легитимизацией его политического статуса (хотя он всегда, по его словам, привык держаться в тени).

Фактически он станет представителем «ДНР» и «ЛНР» в российском парламенте,

и это придаст ему дополнительный политический вес именно в этих республиках, — объясняет причины выдвижения бывшего премьера одной из республик ростовский политолог Сергей Смирнов.

Добровольцы заявили о своем намерении идти в политику еще прошлой осенью, на очередном съезде СДД. На съезде также был принят политический меморандум СДД, предусматривающий «химическую кастрацию коррупционеров за их счет», введение запрета на трудовую миграцию, запрет высшим чиновникам и членам их семей пользоваться западной медициной и получать западное образование, а также введение централизованного государственного планирования. Кроме того, велись разговоры о сотрудничестве с партией «Родина».

Президиум Съезда добровольцев Донбасса. Справа — банкир Константин Малофеев, в центре Александр Бородай. Фото: Вконтакте

Сейчас свои политические цели добровольцы будут достигать с помощью «Единой России», при этом конкретные направления, по которым в Госдуме собирается работать Бородай, пока не раскрываются. По его словам, он решил баллотироваться с помощью «ЕР», так как это «партия президента, нашего Верховного главнокомандующего», которого поддерживают «все добровольцы СДД». Согласно этому, «выбор добровольцев предопределен».

Корреспондентка «Новой» в течение нескольких дней пыталась обсудить с Александром Бородаем его думскую кампанию. Руководитель добровольцев не отказывался от комментариев, однако каждый раз переносил время телефонного интервью на более поздний срок. Последнюю просьбу «Новой» предоставить ответы на вопросы редакции в текстовом виде или голосовыми сообщениями в мессенджере, в случае, если времени на звонок у него нет, политик проигнорировал.

Александр Бородай (в центре) на съезде СДД и партии «Родина». Фото: Вконтакте

Электронный Донбасс

Как рассказывает руководитель украинской экспертной группы «Сова» Михаил Савва, донбасская тема хорошо встраивается в избирательную стратегию российской власти. Из-за сложности предстоящих выборов в Госдуму «Единой России» может быть выгодно ее актуализировать, несмотря на усталость многих россиян от обсуждения украинского конфликта. Фактически это будет игра на воспоминаниях о событиях 2014 года — тогда, после «крымской весны», уровень поддержки «Единой России», по данным ВЦИОМ, достиг 60%.

Не последнюю роль для власти играет возможность получить на думских выборах поддержку среди жителей непризнанных республик Донбасса, обладающих российскими паспортами, указывает Савва. За последние два года, по данным МВД, российское гражданство получили 530 тысяч человек (точных данных о количестве жителей республик Донбасса все еще нет). С апреля 2019-го граждане «ДНР» и «ЛНР» могут пройти эту процедуру в упрощенном порядке. Мера, по словам президента, несет исключительно гуманитарный характер, а воспользоваться ускоренным вариантом могут только граждане, предварительно получившие паспорта «народных» республик.

— 500 тысяч голосов — это цена одного мандата. С мира по нитке — нищему рубаха, —

оценивает электоральное влияние республик политтехнолог Аббас Галлямов. — Если поделить эти голоса на другие округа, где их недостает до нужного результата, может измениться судьба нескольких мандатов.

При этом с организационной точки зрения для жителей «ЛНР» и «ДНР» голосование достаточно проблематичное — сделать они это могут только на территории России, и ближайший вариант — пограничная Ростовская область. Выборы по этой схеме для жителей Донбасса с российскими паспортами уже проходили в прошлом году во время плебисцита по принятию поправок в Конституцию. Несмотря на коронавирусные ограничения и закрытые границы, донецкое и луганское министерства транспорта организовали маршруты рейсовых автобусов до приграничных городов, где были открыты избирательные участки. Поездка в обе стороны стоила 450 рублей в Луганске и 150 рублей в Донецке.

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Кроме того, ЦИК рассматривает возможность введения электронного голосования для жителей республик, однако и с ним не все так просто: волеизъявиться на «Госуслугах» с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пока могут только люди, зарегистрированные в РФ (граждан «ДНР» и «ЛНР» по понятным причинам в их числе нет). Без этого верифицировать голос избирателя пока невозможно. При этом, по замечанию замминистра цифрового развития, главного конструктора ГАС «Выборы» Олега Качанова, система электронного голосования технически сможет подстроиться под любое решение ЦИКа.

— «ДНР» и «ЛНР» неплохой электоральный ресурс, примерно полпроцента от общего количества российских избирателей (Сергей Смирнов называет цифру в 1%).

(продолжает) Однако сами жители голосовать не поедут. Кто-то должен будет организовать всю логистику, нанять автобусы, вести колонны на избирательные участки. Возможно, эти функции возложат на добровольцев Донбасса, — предполагает Савва.

Донецк в мае 2021 года. Фото: РИА Новости

Мобилизация на двоих

Изначально ожидалось, что бороться за голоса жителей «ДНР» и «ЛНР» будет писатель Захар Прилепин. 22 марта обновленная партия «Справедливая РФ — За правду!», включающая в себя и его организацию, даже открыла в «ДНР» партийный центр. Кроме того, долго ходили слухи, что в Госдуму Прилепин пойдет именно от Ростовской области и будет участвовать в выборах в Таганрогском или Шахтинском одномандатных избирательных округах, где зарегистрированы избиратели с территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Однако позже в партии эту информацию опровергли, отметив, что Захар Прилепин будет баллотироваться по федеральным спискам. «Новая газета» пыталась узнать у политика причины его решения выдвинуться по федеральному списку, а также отношение к выдвижению Александра Бородая, однако пресс-секретарь партии «Справедливая РФ — За правду!» так и не предоставила комментарий политика, после чего перестала отвечать на сообщения. Личный пресс-секретарь в ответ на вопросы «Новой» сообщила, что у писателя плотный график.

Как объясняет Сергей Смирнов,

после выдвижения Александра Бородая кандидатом шансы Захара Прилепина упали практически до нуля,

поэтому слухи о его выдвижении от Ростовской области не получили подтверждения. Кроме того, в регионе позиции самой «Справедливой России» (что «старой», что «обновленной») никогда не были прочными. По словам политолога, позиции справедливороссов не укрепил даже переход в партию одного из самых опытных и известных ростовских политиков Михаила Емельянова в 2007 году. В «ДНР» и «ЛНР» при этом самого Прилепина воспринимают как гостя.

В республиках к Захару Прилепину с уважением относились в 2014 году, когда он привозил туда гуманитарную помощь и оказывал информационную поддержку, соглашается Александр Чаленко. По словам журналиста, его действия вызывали у жителей Донбасса симпатию: все же «один из лучших современных писателей» к ним лично приезжает и ничего не боится. Все это вразрез с мнением остальной «либеральной интеллигенции», которая конфликт на Украине не поддерживает.

— Всем нравилось, что между дружбой с приятелями по оппозиции и Донбассом Прилепин выбрал Донбасс. Когда же политик решил стать майором, несмотря на то что он ни дня не воевал, а только делал постановочные фото в окопах, Донецк возмутился. Показуха сформировала негативное отношение к Прилепину, — оценивает текущие позиции политика Чаленко.

2017 год, Донецкая область, Украина. Захар Прилепин с оружием на границе самопровозглашенной ДНР и подконтрольной Киеву территорией, где занимают позиции ВСУ. Фото: РИА Новости

По словам Аббаса Галлямова, власть решила сменить парадигму на голосовании жителей Донбасса из-за слабых позиций «Единой России».

— Сначала в Кремле думали, что ситуация «Единой России» не так плоха, и решили отправить Захара Прилепина в «Справедливую Россию» (объединение партии Захара Прилепина «За правду» со «Справедливой Россией» и «Патриотами России» произошло в январе этого года. — Ред.). Теперь с приближением дня голосования они начали хвататься за голову — все же видят, что с рейтингами происходит. Поэтому

решили, что такая «дойная корова», как голоса жителей «ДНР» и «ЛНР», самим нужна, — оценивает ситуацию Галлямов.

Председатель партии «За Правду» Захар Прилепин, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и лидер политической партии «Патриоты России» Геннадий Семигин. Фото: РИА Новости

Конфликта в происходящем при этом может вообще не быть. По крайней мере так считают Михаил Савва и политолог Алексей Макаркин. По словам Саввы, в реальности смены одних сепаратистов другими не было, а включение в игру Бородая должно, наоборот, позволить взять наибольшее количество российских паспортов непризнанных республик.

— Донбасс в электоральном смысле — это черная дыра. Никто не знает, как там настроены люди и как они хотят голосовать. В такой ситуации один путь — сложить все яйца в одну корзину. Дать одним Прилепина, если кто-то не захочет голосовать за партию власти, а другим — Бородая, — комментирует Савва.

Так что расклад сможет куда эффективнее мобилизовать электорат Донбасса, поскольку оба кандидата работают на разные аудитории, отмечает эксперт. Плюс Бородая — его присутствие в политике Донбасса и связи «в элите», плюс Прилепина — меньшая ассоциированность с властью. Для российского режима же не принципиально, сколько в итоге в Госдуме окажется депутатов от «Единой России», сколько от «Справедливой», ведь, по сути, «по всем принципиальным вопросам» они голосуют солидарно, указывает руководитель экспертной группы «Сова». Так что, по словам Саввы, оба политика работают сейчас в тандеме.

Военный парламент

У актуализации темы украинского конфликта есть еще одна функция — интеграция донбасских ветеранов в политическую систему, необходимая для управления их политическими амбициями, утверждает Алексей Макаркин (исключение составляют нелояльные сторонники Игоря Стрелкова, которых в электоральную политику не пускают и маргинализируют). Подобную интеграцию уже можно было увидеть осенью 2019 года, когда исполняющим обязанности главы администрации Элисты (столица Калмыкии) был назначен в 2019 году Дмитрий Трапезников, всего годом ранее исполнявший обязанности главы «ДНР».

Сложность экстраполяции этого процесса заключается в непростых отношениях между участниками боевых действий на Украине — в одну организацию их объединить просто невозможно.

— Идут споры: кто потерял Славянск? Кто не позволил взять Мариуполь? Через «Справедливую Россию» в систему включаются люди, которые были на стороне администрации покойного главы «ДНР» Захарченко (глава «ДНР» Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка 31 августа 2018 года. — Ред.). Вести бородаевцев к Прилепину — значит, нарваться на скандал — это люди разного склада, — объясняет Макаркин.

Политолог отмечает, что помимо этого задачи у «Справедливой России» с участием Прилепина и Бородая разные. Захар Прилепин в первую очередь должен составлять конкуренцию КПРФ, которая сейчас аккумулирует протестную повестку. С его участием часть протестно настроенного электората может уйти к более лояльным людям.

Задача Бородая через мандат включить в политику своих сторонников и артикулировать в парламенте донецкую тему, причем формально не со стороны государства, а со стороны партии, пусть и «Единой России» (Сергей Смирнов соглашается, что кандидатура Бородая — отчасти и внешнеполитический проект). Кроме того, милитаристское прошлое добровольцев обладает и практическим применением.

— «Союз добровольцев Донбасса» — это парамилитарное образование при партии власти, грубо говоря, партийные боевики. Их можно использовать для организации противостояния с протестующими и других самых разных провокаций, такие случаи уже были, — утверждает Михаил Савва.

Форум «Русский Донбасс» в Донецке. Январь 2021 года. Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

По мнению Саввы, в исполнительной власти сепаратистов никто не видит. В Думе они будут формировать радикальное крыло. Вполне вероятно, что в будущей Госдуме будет сконструирована праволиберальная партия — абстрактные правые (вероятно, из «Новых людей» и «Партии Роста»), которые будут переживать за российский бизнес. «Уличные радикалы» в виде СДД будут их оттенять.

При этом, по мнению Галлямова и Макаркина, для остальной РФ донбасская тема совсем не важна, поэтому вряд ли серьезно отразится на думской кампании. «Мечты о Новороссии» во власти ушли еще летом 2014 года, немного дольше задержавшись в общественном сознании, утверждает Макаркин. Более того, Донбасс не только не стал образцом, но и отпугнул даже увлекавшихся идеей «русского мира».

— Все думали, что «русский мир» — это Пушкин, Гагарин и Королев, а оказалось, что Стрелков и Моторола. Никто не хочет, чтобы к ним домой пришел такой Моторола,

отобрал телефон и машину для военных нужд, а ребенка отправил в армию — защищать родину, — резюмирует Макаркин.

Дарья Козлова

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