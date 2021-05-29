Пришла пора зарядиться позитивом! Подборка зажигательного юмора

Наслаждайтесь!

Актуальные и ироничные анекдоты не только заставят вас позабыть о навалившихся проблемах, но и поднимут вам настроение. Лучшие шутки — это те, которые хочется запоминать и рассказывать друзьям. Жизненно, саркастично и очень смешно. Именно такой юмор принято называть отборным и искрометным. Мы отобрали для вас лучшее из лучших. Наслаждайтесь!





































