 

Пришла пора зарядиться позитивом! Подборка зажигательного юмора

29.05.2021, 19:23, Разное
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Наслаждайтесь!

Актуальные и ироничные анекдоты не только заставят вас позабыть о навалившихся проблемах, но и поднимут вам настроение. Лучшие шутки — это те, которые хочется запоминать и рассказывать друзьям. Жизненно, саркастично и очень смешно. Именно такой юмор принято называть отборным и искрометным. Мы отобрали для вас лучшее из лучших. Наслаждайтесь!





















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