 

В России запустят программу защиты осуждённых силовиков

29.05.2021, 19:20, Разное
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Госдума приняла закон, согласно тексту которого представители силовых структур, получившие реальный тюремный срок, смогут выйти на свободу под другим именем. Механизм будет работать по аналогии с программой защиты свидетелей.

Если в результате какой-либо спецоперации силовик будет приговорён к тюремному заключению, то сразу после оглашения приговора он будет освобождён и сможет переехать в другой субъект РФ.

ФСИН и ФСБ займутся изготовлением новых удостоверений личности. Представитель силовой структуры получит новое имя и фамилию, биографию и весь пакет документов. Это позволит максимально быстро вернуться к обычной жизни и даже продолжить нести службу.

Также силовику полагается денежная компенсация и жильё. Это поможет избежать встречи со старыми знакомыми и родственниками, а также не привлекать внимание СМИ.

Вместо силовика находиться в камере будет один из рядовых заключённых. Такое времяпрепровождение будет считаться работой и оплачиваться дополнительно.

Первыми силовиками, попавшими под действие новой программы, станут полицейские, которых обвинили в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в деле журналиста Ивана Голунова. Трое представителей закона получили от 5 до 12 лет колонии.



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