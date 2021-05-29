В России запустят программу защиты осуждённых силовиков
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Госдума приняла закон, согласно тексту которого представители силовых структур, получившие реальный тюремный срок, смогут выйти на свободу под другим именем. Механизм будет работать по аналогии с программой защиты свидетелей.
Если в результате какой-либо спецоперации силовик будет приговорён к тюремному заключению, то сразу после оглашения приговора он будет освобождён и сможет переехать в другой субъект РФ.
ФСИН и ФСБ займутся изготовлением новых удостоверений личности. Представитель силовой структуры получит новое имя и фамилию, биографию и весь пакет документов. Это позволит максимально быстро вернуться к обычной жизни и даже продолжить нести службу.
Также силовику полагается денежная компенсация и жильё. Это поможет избежать встречи со старыми знакомыми и родственниками, а также не привлекать внимание СМИ.
Вместо силовика находиться в камере будет один из рядовых заключённых. Такое времяпрепровождение будет считаться работой и оплачиваться дополнительно.
Первыми силовиками, попавшими под действие новой программы, станут полицейские, которых обвинили в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в деле журналиста Ивана Голунова. Трое представителей закона получили от 5 до 12 лет колонии.
Смотреть комментарии → Комментариев нет