В России запустят программу защиты осуждённых силовиков

Госдума приняла закон, согласно тексту которого представители силовых структур, получившие реальный тюремный срок, смогут выйти на свободу под другим именем. Механизм будет работать по аналогии с программой защиты свидетелей.

Если в результате какой-либо спецоперации силовик будет приговорён к тюремному заключению, то сразу после оглашения приговора он будет освобождён и сможет переехать в другой субъект РФ.

ФСИН и ФСБ займутся изготовлением новых удостоверений личности. Представитель силовой структуры получит новое имя и фамилию, биографию и весь пакет документов. Это позволит максимально быстро вернуться к обычной жизни и даже продолжить нести службу.

Также силовику полагается денежная компенсация и жильё. Это поможет избежать встречи со старыми знакомыми и родственниками, а также не привлекать внимание СМИ.

Вместо силовика находиться в камере будет один из рядовых заключённых. Такое времяпрепровождение будет считаться работой и оплачиваться дополнительно.

Первыми силовиками, попавшими под действие новой программы, станут полицейские, которых обвинили в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в деле журналиста Ивана Голунова. Трое представителей закона получили от 5 до 12 лет колонии.