 

Телевидение Туркменистана объявило Гурбангулы Бердымухамедова победителем «Евровидения»

29.05.2021, 19:20, Разное
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Государственное телевидение Туркменистана сообщило о победе президента страны Гурбангулы Бердымухамедова в песенном конкурсе «Евровидение». Трансляция шоу на государственных телеканалах подверглась серьёзной редактуре, благодаря которой в финал вышел национальный лидер.

Право на трансляцию Евровидения в прямом эфире имели две туркменские телекомпании, контролируемые министерством информации. Их специалисты по указанию туркменских властей вставляли в видеоряд музыкальные ролики с выступлением сердара в дуэте с его внуком Керимгулы вместо рекламных пауз. Подверглись редактуре также кадры с результатами голосования жюри и телезрителей. В результате мастерской работы монтажёров у зрителей сложилось ощущение, что Бердымухамедовы прошли через все этапы отбора и в суперфинале обошли команду исполнителей из Италии. По случаю победы на Евровидении Керимгулы Бердымухамедов был назначен министром культуры Туркмении и награждён орденом Гурбангулы Бердымухамедова III степени.

«Мы не можем комментировать случившееся. Транслировать или не транслировать песенный конкурс – это внутреннее дело суверенных государств. Про туркменские телекомпании могу сказать, что у них были на это все необходимые разрешения. Не знаю, насколько серьёзной была редактура. Скорее всего, речь шла о придании шоу национального колорита и его адаптации в соответствии с государственными законами, а не об искажении информации», — заявил продюсер песенного конкурса Жан-Люк Сен-Клод.



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