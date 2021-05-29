Ученые установили максимально возможную продолжительность жизни человека

Международная группа учёных установила максимально возможную продолжительность жизни человека. В настоящее время он не способен преодолеть отметку в 150 лет.

Именно столько при самых благоприятных условиях способен функционировать организм человека. Об этом свидетельствуют эксперименты по изучению анализов крови. Более 500 тыс. образцов жителей Великобритании и РФ внимательно изучали специалисты. Они установили, что возрастные ограничения наступают в 120 лет и дальше тело уже не способно нормально противодействовать болезням и травмам. В случае даже самого безобидного заболевания или лёгкой травмы тело не будет способно залечить повреждения и восстановиться. Таким образом преодолеть рубеж в 150 лет даже при самых благоприятных условиях пока невозможно.

Несмотря на это, учёные уже пытаются найти способ увеличить максимальную продолжительность жизни человека. В частности, создать действенные методы лечения, которые позволят организму даже в преклонном возрасте эффективно сопротивляться болезням и травмам, пишет интернет-издание «Слово и Дело».