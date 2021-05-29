 

Ученые рассказали о новом способе культивации живых клеток

29.05.2021, 19:12, Разное
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Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого открыли новый способ, позволяющий культивировать живые клетки. Эксперимент, проведенный в условиях Международной космической станции (МКС), продемонстрировал, что упомянутые элементы клеточной структуры сердца имеют свойство к лучшему развитию в условиях микрогравитации.
В начальной фазе научной работы, до основных тестирований на МКС, исследователи изучили нюансы генерационного механизма и обнаружили, что процесс криоконсервации клеток при температуре минус 80 градусов по Цельсию облегчает их транспортировку в орбитальную лабораторию, что обеспечивает наличие повышенной гибкости в графиках запуска и операций. Затем, уже на борту космической станции, в рамках продолжения опытов были выращены клетки-предшественники сердца, и данный процесс продемонстрировал влияние микрогравитации на количество произведенных клеток и их выживаемость в оригинальной среде.

Как объяснили эксперты, такие клетки можно применять для разных исследовательских целей, среди которых – моделирование заболеваний, разработка лекарственных препаратов или регенеративная медицина. Последняя, к слову, способна включать в себя использование культивируемых клеток сердечного органа для восстановления поврежденных или утраченных в результате болезней элементов клеточной структуры.

Резюмируя итоги исследования, исследователи отметили, что процесс культивирования клеток в условиях имитации микрогравитации обладает повышенной эффективностью воспроизводства. Однако такая практика, по их словам, может быть сопряжена и с рядом трудностей. Например, эксперимент MVP Cell-03, в рамках которого культивировались клетки, должен осуществляться с соблюдением определенных сроков из-за необходимости нахождения элементов на нужной стадии. В свою очередь, инциденты, связанные с изменениями рейсов или доступностью экипажа, в итоге могут спровоцировать задержки, влияющие на результаты научной работы.

Источник: hightech.fm



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