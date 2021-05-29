 

Ученые обнаружили значительно улучшающий урожайность томатов компонент

29.05.2021, 19:12, Разное
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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили внутреннюю структуру томатов на предмет рычагов улучшения их урожайности. В результате исследователи смогли выявить белок, существенно повышающих факторы урожая данных овощей.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Оксфордский университет (Великобритания), стал тот факт, что представителям селекционной науки, давно имеющим понимание о взаимосвязи созревания плодов и биогенеза его хромопластов, до настоящего времени не было известно достаточно о подробных нюансах участия пластидов в означенном процессе. В своем исследовании британские исследователи решили сосредоточится на выявлении роли субклеточных органелл томатов, отвечающих изначально за их цвет, в процессе созревания продуктов. Они обнаружили, что сверхэкспрессия пластидий SP1, контролирующих один из регуляторных путей, вызывает ускорение созревания, проявляемое в изменениях цвета, а снижение экспрессии – напротив, данный процесс замедляет.

Специалисты отметили, что совокупность регуляторных свойств SP1, выявленных исследованием, демонстрирует реальный потенциал в качестве технологии для улучшения урожая. Так, подобный механизм можно применять для развития мясистых сортов позднего или раннего плодоношения или улучшения переносимости. Он же может обеспечить увеличенный срок годности томатов, задержав их созревание без ущерба для качества созревших плодов.

“Удивительно, как один белок в этих крошечных субклеточных структурах может иметь такие далеко идущие последствия для созревания плодов в томате”, – резюмировал один из авторов исследования Пол Джарвис. Он также заявил о том, что итоги изысканий дали понимание о важной роли пластидов в процессе созревания томатов и, таким образом, способны стать теоретической основой для появления различных культур популярного овоща. Материалы научной работы были опубликованы в Antama Foundation.

Источник: rossaprimavera.ru



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