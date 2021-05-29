Ляшко оставил в Минздраве трех заместителей Степанова, чтобы “сохранить институциональную память”

“Первое – Ирина Садовьяк остается и работает 100 дней по определенным индикаторам, заместитель по региональной политике Ирина Микичак будет курировать строительство по проектам со Всемирным банком. Третий заместитель, который остается, – заместитель министра по цифровой трансформации Ярослав Кучер”, – отметил глава Минздрава.

В то же время уходят с должности заместителей Светлана Шаталова и замминистра по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко.

Ляшко пояснил, что оставляет трех заместителей Степанова, чтобы сохранить институциональную память и не прерывать полностью процесс работы, отмечает “Украинская правда”.

Кандидатуры еще двух заместителей Ляшко подал на утверждение Кабмина: исполняющего обязанности главы Центра общественного здоровья Игоря Кузина – на должность главного государственного санитарного врача, а по экономическому блоку – Петра Емца, директора департамента Минздрава по финансово-экономичным вопросам.

Кандидатуру еще одного заместителя по вопросам фармацевтической отрасли Ляшко обещал представить 31 мая.

Контекст:

Верховная Рада проголосовала за увольнение Степанова с должности министра здравоохранения 18 мая. Он занимал эту должность с 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

Основной причиной отставки Степанова глава правительства Денис Шмыгаль называл неудовлетворительные темпы вакцинации от COVID-19, а также ситуацию с поставками вакцин.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину, – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.

С начала кампании по иммунизации от COVID-19 одну дозу вакцины получило более 1 млн человек, две дозы – 123 964. Всего сделано 1,13 млн прививок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

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