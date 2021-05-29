 

“Не повторяйте моих ошибок”. Экс-футболист сборной Украины прокомментировал свое задержание нетрезвым за рулем

29.05.2021, 19:10, Новости дня
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“Садиться за руль выпивши категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам. Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом “Шахтер”, которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине”, – написал он.

Шевчук также извинился перед сотрудниками полиции, отметив, что “алкоголь несовместим с вождением”.

“Не повторяйте моих ошибок”, – заявил футболист.

В видеообращении, которое разместил в соцсети, он также извинился перед телеканалом “Футбол”, на котором работает, и объявил об уходе с него.

“Я надеюсь, что со мной такое больше не повторится”, – подчеркнул Шевчук.

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Публикация от Shevchuk Vyacheslav (@shevchuk__slava)

Контекст:

Шевчука за рулем автомобиля Porsche 911 киевские патрульные остановили вечером 28 мая на бульваре Леси Украинки, на Печерске. По данным “Новости.LIVE”, экс-футболист проходить тест на драгере отказался и начал толкать патрульных, вследствие чего на футболиста надели наручники.

Именно вечером 28 мая в президентской ложе НСК “Олимпийский” проходило торжественное мероприятие в честь 85-летия донецкого “Шахтера”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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