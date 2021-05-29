Германия может переосмыслить идею “Северного потока – 2” после парламентских выборов – посол Мельник

Внутри страны сейчас появляется все больше противников этого проекта, убежден дипломат. Так, партия “зеленых” ясно дала понять, что они против “Северного потока – 2”, Свободная демократическая партия требует моратория на строительство, а в правящем Христианско-Демократическом союзе мнения разделились, отметил он.

Украина считает “Северный поток – 2” еще не законченным проектом, подчеркнул Мельник. По его словам, газопровод имеет важный аспект политики безопасности. Украинские трубопроводы “создают позитивную взаимозависимость между Россией, Украиной и Германией”, объяснил посол.

Такая зависимость, по мнению Мельника, имела стабилизирующий эффект, а их потеря может значительно увеличить риск нового вмешательства России.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство заморозили в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства “Северного потока – 2”. Однако 18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

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