Мнение: Научная дискуссия

В РПЦ идет научная дискуссия на тему – освящать ли воинское оружие посредством ритуалов. Решение, отказываться ли от освящения оружия, пока не принято. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что такая идея действительно обсуждается, однако никаких окончательных решений пока не принято.

Сейчас среди священников (в том числе и весьма высокопоставленных) идут дискуссии на эту тему: часть духовенства считает освящение оружия противоречащим Библии, однако их оппоненты не видят в этом ничего плохого. Но возможен и компромисс — отдельно освящать оружие не станут, однако окроплять святой водой его будет можно (как предмет, которым пользуется воин).

21 век. Наука, которую мы заслужили. Так и вижу кабинет какого-нибудь Главного конструктора, где основная тема производственного совещания – выбор источника святой воды как ключевой показатель прочностных характеристик корпуса ядерного реактора.

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