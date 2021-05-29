 

Азербайджан поддержал предложение РФ по приграничному вопросу

29.05.2021, 18:38, Новости дня
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Баку поддержал предложение РФ о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, сообщил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

«Азербайджан начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готов решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле», – сказал он, выступая на заседании Совета глав правительств стран – участниц СНГ в Минске, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Азербайджана.

По словам Асадова, «в этой связи Баку поддержал предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией».

«Определение приграничных линий является техническим процессом, и этот процесс должен основываться на серьезной международно-правовой основе», – подчеркнул он.

Ранее и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил за размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном.

Напомним, в четверг Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских солдат при попытке перейти границу и заминировать пути снабжения. В Баку назвали переход границы армянскими военными провокацией. В свою очередь Минобороны Армении заявило, что шестеро военных попали в плен, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.

В пятницу минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении на границе с Арменией и ранении азербайджанского военнослужащего. Ереван опроверг эти заявления. В тот же день сопредседатели минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван незамедлительно предпринять шаги по деэскалации конфликта и заявили, что угроза применения силы для разрешения приграничных споров между Азербайджаном и Арменией неприемлема.



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