Сборная РФ обыграла Швейцарию в матче ЧМ по хоккею

Сборная РФ одержала победу в рамках группового этапа чемпионата мира в Риге, переиграв команду Швейцарии со счетом 4:1.

Встреча группы А завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу россиян. У победителей отличились Антон Бурдасов (36-я минута), Павел Карнаухов (51) и Сергей Толчинский (53, 60). У швейцарцев шайбу забросил Нико Хишер (49), передает РИА «Новости».

Сборная РФ набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. У швейцарцев осталось 9 очков. В следующем матче российская команда 31 мая сыграет со шведами, а сборная Швейцарии днем ранее встретится с белорусами, передает ТАСС.

22 мая сборная РФ по хоккею со счетом 7:1 победила команду Великобритании во втором матче группового этапа чемпионата мира в Риге.