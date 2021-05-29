Дочь Шойгу объявила о помолвке с блогером

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения сообщила, что выходит замуж за блогера Алексея Столярова.

«Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все-все и за это утро!» – написала Шойгу в своем Instagram, приложив фотографию с обручальным кольцом на пальце.

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Столяров в ответ также выложил совместное фото с девушкой в свой профиль в Instagram и подписал: «Как же мне повезло с тобой, люблю тебя! P.S. Теперь можно выкладывать с тобой фотки».

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Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу. Его YouTube-канал насчитывает почти 3 млн подписчиков. Он снимает развлекательные спортивные челленджи.