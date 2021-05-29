15 российских и голливудских звёзд в молодые годы и сейчас, когда им всем уже за 40
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Звёзды, как ни странно, тоже люди, которые стареют и меняются со временем, несмотря на то, что им доступны все блага пластической хирургии и косметологии. Конечно, многое также зависит от генетики и образа жизни, но то, что все без исключения меняются — это факт. Мы собрали для вас сравнительные фотографии звёзд в юности и сейчас, чтобы и вы увидели разницу.
Ксения Новикова (экс-солистка группы «Блестящие») в молодости и в 41 год
Киану Ривз в молодости и в 56 лет
Бритни Спирс в молодости и в 39 лет (в этом году певице исполнится 40)
Мадс Миккельсен в молодости и в 55 лет
Памела Андерсон в молодости и в 53 года
Витас в молодости и в 42 года
Виктория Бэкхем в молодости и в 47 лет
Ева Польна в молодости и в 46 лет
Андрей Григорьев-Аполлонов в молодости и в 50 лет
Рики Мартин в молодости и в 49 лет
Анастасия Волочкова в молодости и в 45 лет
Сергей Зверев в молодости и в 57 лет
Шура (Александр Медведев) в молодости и в 46 лет
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