Депутат рассказал россиянам, как сделать пиццу из колбасного сыра

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29.05.2021, 18:22, Разное
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Депутат Госдумы Станислав Гуревич рассказал своим избирателям, как можно сэкономить на приготовлении пиццы. Полюбившееся россиянам блюдо итальянской кухни можно готовить, используя колбасный сыр и рапсовое масло.

Народный избранник отметил увеличение числа жалоб на рост цен на продукты питания. Однако, по словам Гуревича, эту проблему можно решить, перейдя на более экономичные продукты при приготовлении пиццы. Так, моцареллу и колбасу пепперони можно легко заменить на колбасный сыр, который одновременно обладает качествами сыра и колбасы. Также депутат рекомендовал последовать совету Роспотребнадзора и отказаться от использования оливкового масла в пользу рапсового, а если цена всё ещё будет слишком высока – добавить в муку отруби или древесные опилки.

«У россиян существует стереотип, что при повышении цен нужно непременно жаловаться. А можно вместо этого применить русскую смекалку. У наших бабушек и дедушек не было никакой санкционной моцареллы, поэтому они пекли вкуснейшую птицу из того, что было. А современным подавай непременно заморское. Колбасный сыр – это не только вкусно, но и патриотично. Советую всем перейти на такой режим питания», — сказал Станислав Гуревич.



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