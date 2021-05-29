В Military Watch назвали оружие ВС РФ, с помощью которого Беларусь даст отпор НАТО

Американское издание Military Watch оценило возможности Беларуси с помощь российских технологий дать отпор странам НАТО. Авторы публикации назвали оружие ВС РФ, благодаря которому Минску удастся сдержать противника от агрессии.

После ареста белорусскими правоохранителями Романа Протасевича страна подверглась настоящей психологической атаке со стороны западных стран. Сейчас многие эксперты высказывают предположения, перейдет ли негативное отношение США и ЕС в стадию открытой военной агрессии. Американское издание Military Watch оценило возможности Беларуси защищать свои границы. Эксперты, консультирующие журналистов, обращают внимание на главное преимущество президента Александра Лукашенко. Таковым они считают добрососедские отношения с Российской Федерацией.

Как известно, вчера оба главы государств встретились на российской территории для обсуждения ситуации. Именно благодаря тесному военному сотрудничеству Минска и Москвы белорусскую армию никоим образом нельзя назвать слабой. На ее балансе есть множество стрелкового оружия и боевой техники, произведенного военпромом Российской Федерации. Кроме того, образцы оружия остались в республике и после распада Советского Союза.

Одним из главных таких орудий и техники в Military Watch называют истребители Су-30СМ. Эти многофункциональные самолеты нового поколения относятся к элите Вооруженных сил Беларуси. Аналитики из США уверены в превосходстве российского воздушного судна над американскими F-16 и F-18. Среди основных преимуществ истребителя называются высокая работоспособность и выносливость. Кроме того, он может перевозить большой ракетный арсенал, в том числе и сверхбыстрые Х-31. Последние способны уничтожать вражеские системы ПВО и наносить точные удары в глубоком тылу врага.

Не менее эффективной защитой Беларуси от НАТО станет зенитно-ракетный комплекс С-400. Используя его, белорусские военнослужащие нейтрализуют работу бомбардировщиков-невидимок F-22 Raptor и F-35. Причем только один такой комплекс способен поражать до 80 целей врага. Дополнят же их в отражении воздушных атак ЗРК С-300 и «Тор-М2». Также Беларусь и далее расширяет численность военной техники, закупаемой у России.

Источник: inforeactor.ru