Российский ученый рассказал о неожиданных находках на Красной планете: “Марс был обитаем”

Российский ученый, кандидат технических наук Андрей Злобин недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о необычных артефактах, найденных марсоходом NASA “Персеверанс” на поверхности Марса. По мнению исследователя, находки доказывают обитаемость Красной планеты в древние времена.

Отправной точкой комментария российского эксперта стали фотоснимки, сделанные марсоходом еще 15 апреля текущего года. На них была запечатлена окаменевшая голова марсианского существа, названного Злобиным “обезянодинозавром”. Такое наименование ученый дал образцу из-за своеобразной округлости черепной коробки образца, формы и количества зубов. На основе фотоснимка он смог воссоздать посредством эскизной реконструкции облик первого обнаруженного “марсианина”, отметив его сильное сходство с древними жителями Земли. А уже спустя пару дней “Персеверанс” сфотографировал окаменелость, весьма подобную верхней челюсти аналогичного создания. Новая находка привлекла внимание наличием характерной гребенчатой структуры, явно выделяющейся на близлежащем фоне. Как подчеркнул специалист, такая схожесть стала особенно заметной после объединения обоих снимков, запечатлевших два разных составляющих одного объекта.

Сравнительное сопоставление окаменелостей обоих “марсиан” дало повод Андрею Злобину заявить об их принадлежности к одному виду живых обитателей. Такую уверенность ученому обеспечило наличие удлиненной формы челюсти, идентичного числа зубов, гигантского зуба в боковой части, а также характерный нарост на носу. Более того, в пропорциях окаменелостей, по словам эксперта, весьма заметно правило “золотого сечения”, являющегося одним из маркеров принадлежности к представителям живой природы.

“Огромная благодарность агентству NASA за открытый доступ к фотоснимкам марсохода “Персеверанс”. Сомнений больше нет: Марс был обитаем, и жизнь на соседней планете бурлила и била ключом. На наших глазах родилось новое направление науки – космическая палеонтология. Человечество вступило в новую эру. Космос обитаем и мы не одиноки во Вселенной”, – эмоционально резюмировал исследователь.

Источник: newizv.ru