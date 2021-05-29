Ученые воспроизвели на компьютере вспышки на нейтронной звезде

Американские ученые-астрофизики провели аналитическую работу, в ходе которой смогли смоделировать рентгеновский взрыв на нейтронной звезде. Осуществить уникальное исследование экспертам помог самый быстрый в США суперкомпьютер IBM AC922 Summit.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (США), произвели моделирование двухмерного пламени рентгеновского взрыва, движущегося по поверхности нейтронной звезды. Как пояснили специалисты, изучаемое ими явление является термоядерным взрывом, происходящим в условиях вытягивания гравитационным полем из соседней звезды большого количества материи. Целью работы астрофизиков было определение нюансов поведения пламени в различных условиях. Они отметили, что знание радиуса нейтронной звезды позволяет выявить её свойства, а также обеспечить понимание состояния звездного ядра. В рамках эксперимента специалисты занимались варьированием характеристик нейтронной звезды, меняя температуру её поверхности или скорость вращения для проверки механизма влияния означенных факторов на проявление рентгеновских вспышек.

Выяснилось, что наличие низких скоростей вращения обусловливает уменьшение количества вспышек, а их увеличение – напротив, увеличивает силу термоядерного горения и пребывание её в условиях стабильного состояния за счет силы Кориолиса. В свою очередь, высокий показатель температуры коры нейтронной звезды повышает динамику распределения пламени в окружающей атмосфере. Наконец, максимальное повышение температуры приводит к горению всей атмосферы.

Как отметили исследователи, возглавляемые Майклом Зингале, успешное моделирование упомянутого астрофизического явления дает им возможность для наилучшего измерения радиусов нейтронных звезд – величины, имеющей ключевое значение для изучения физики в недрах нейтронных звезд. Эксперты анонсировали проведение еще одного большого 3D-моделирования на основании уже полученных данных для получения более точной картины явления рентгеновской вспышки. Материалы научной работы были опубликованы в Astrophysical Journal.

Источник: tvbrics.com