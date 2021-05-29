Компания Маска основала фонд на $100 млн для инвестиций в стартапы

Через OpenAI Startup Fund компания и ее партнеры будут инвестировать в стартапы на ранней стадии. Партнером стала компания Microsoft.

По словам Альтмана, это не типичный корпоративный венчурный фонд. Компания будет делать крупные ставки на небольшое количество стартапов, их может быть не больше 10. Инвестировать хотят в проекты, решающие проблемы в области здравоохранения, изменении климата, образования и другие, которые на основе искусственного интеллекта могут принести пользу человечеству, отметило издание.

Партнеры фонда рассмотрят проекты, улучшающие производительность GPT-3, третьего поколения алгоритма обработки естественного языка от OpenAI, сообщил Олтман.

Технический директор Microsoft Кевин Скотт сказал, что его компания с радостью поддержит OpenAI Startup Fund.

Компании, выбранные для финансирования, получат ранний доступ к новым системам OpenAI и ресурсам Azure от Microsoft. Заявку на получение инвестиции можно подать на сайте OpenAI Startup Fund в разделе Apply.

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