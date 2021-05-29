В Туркменистане чиновников и руководителей разного уровня обязали побрить головы и носить тюбетейки – СМИ

“В Лебапском велаяте чиновников и директоров школ предупредили, что, если они попадутся на глаза сотрудников МНБ (министерство национальной безопасности. – “ГОРДОН”) без тахья, их сразу уволят с работы”, – сказал, в частности, один из собеседников радиостанции.

По данным еще одного источника “Радио Азатлык”, тахья на побритой голове требуют носить, пока не пройдет 40 дней после смерти Мяликгулы Бердымухамедова.

Требование якобы было доведено после того, как после смерти отца на публике спустя семь дней появился в тахья (в знак траура по покойному родственнику) сам президент.

“Радио Азатлык” отмечает, что сын президента Сердар Бердымухамедов, который занимает должность вице-премьера, а также другие чиновники на публике уже появляются в национальных тюбетейках.

Контекст:

Мяликгулы Бердымухамедов скончался 18 апреля в возрасте 88 лет. Причину его смерти государственное агентство Туркменистана не назвало.

Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркменистана в феврале 2007 года.

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