Мнение: Африканские дела

Коротко про африканские дела.

Ситуация в ЦАР на конец мая 2021-го года.

Если осенью прошлого года во время выборов в ЦАР, местные боевики ставили своей целью прорыв к столице страны Банги (эту историю в упрощенном виде вы могли наблюдать в фильме "Турист"), то к концу весны 2021-го года, местные военные при поддержке вежливых инструкторов обеспечили контроль уже примерно над половиной страны. Угрозы столице страны ликвидированы. Впрочем, на то, что ситуация с безопасностью в стране будет скоро нормализована, я бы не рассчитывал – сюжеты для новых фильмов про похождения "туристов" еще будут, тем более, что "партнеры" будут заинтересованы в подпитке местных повстанческих и террористических группировок против действующего правительства. Обычный сюжет для Холодной войны.

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В Мали после очередного военного переворота и захвата власти новой/старой военной хунтой, у посольства РФ идут митинги с просьбой ввести войска в Мали и спасти страну.



Новый временный президент Мали полковник Ассими Гота. Как и положено лидеру – носит сразу две маски, одну поверх другой.

До переворота Гота был вице-президентом, которым стал после прошлого военного переворота.

Бывших президента и премьера военные отпустили, после того как они подписали бумаги о своих отставках.

Данные перевороты продолжают подрывать французское влияние в Западной Африке, в чем во Франции обвиняют Россию и Турцию, которые путем гибридных действий шатают французскую неоколониальную империю.

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Карта соглашений о военном сотрудничестве подписанных Россией с Африканскими странами с 2015 года после начала операции в Сирии, которая стала трамплином для возвращения России в Африку. Странно, что на карте не отмечены Ливия, Египет и Судан, с которыми у РФ также тесные военно-технические связи. В Ливии были активные поставки оружия Хафтару, с Суданом есть соглашение о строительстве военно-морской базы в Порт-Судане, с Египтом есть соглашения о допуске кораблей и самолетов, совместные учения на Синае, а также разговоры о военно-морской базе в Сиди-Баррани. Кроме того, Египет является 2-й страной после Алжира по объему закупки российских вооружений среди африканских стран https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-has-big-plans-sell-its-weapons-africa-185764.

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После того, как США ввели новые санкции против Эфиопии из-за войны против незалежного Тыграя (несмотря на захват его территории эфиопской армией, партизанская война там продолжается до сих пор – обе стороны по старой-доброй африканской традиции отмечаются различными зверствами и военными преступлениями), правительство Эфиопии одобрило предложение России провести новый саммит Россия-Африка (прошлый был в Сочи – наши подсмотрели эту идею коммуникации с африканцами у китайцев) в столице Эфиопии, куда будут приглашены лидеры различных африканских стран для обсуждения укрепления экономического, политического и военного сотрудничества России с африканскими странами. Сейчас идут консультации с Африканским Союзом на предмет организации мероприятия. Если ничего не сорвется, то по итогам такого саммита будет подписана очередная авоська экономических соглашений + появятся новые соглашения о военно-техническом сотрудничестве. С экономической точки зрения, основная проблема у РФ – низкие объемы несырьевого экспорта – за 2020-й год все 432 млн. долларов. В этом вопросе РФ конечно трудно конкурировать с Китаем. С другой стороны, у РФ есть возможности использовать связи сформированные еще во времена СССР + предоставлять военно-техническую помощь здесь и сейчас (Китай в этом вопросе пока что отстает). Вот здесь есть https://www.russia-briefing.com/news/opportunities-for-russian-trade-investment-in-africa.html/ интересные подробности об объемах текущего экономического взаимодействия с Африкой.

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Российские Су-24 действующие в интересах ЛНА на авиабазе Хадим в Ливии. Летом прошлого года эти машины своими ударами по турецким прокси (включая уничтожение турецких ЗРК "Хок" и систем РЭБ "Redet II") и войскам ПНС Ливии спасли войска Хафтара от окончательного разгрома во время отступления от Триполи. На текущий момент МиГ-29 и Су-24 переданные Хафтару являются самыми современными самолетами действующими в Ливии.

Пилотирует Су-24 аж целый бригадный генерал ВВС ЛНА Абдулла Самал ас-Саити.

До кучи.

Российская корабельная группировка в Восточном Средиземноморье.



Фрегат "Адмирал Макаров" продолжает наблюдать за действиями французской АУГ действующей в Восточном Средиземноморье.

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