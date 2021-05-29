В Майами при стрельбе на улице пострадали семь человек

В американском городе Майами (штат Флорида) неизвестный открыл стрельбу на улице, семь человек получили ранения, передает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, стрельба произошла в пятницу вечером по местному времени. Всех пострадавших госпитализировали. Полиция пока не обнародовала информации о стрелке, ведется расследование, передает РИА «Новости».

Отмечается, что люди, находившиеся вблизи места происшествия, слышали не менее 60 выстрелов. Огонь, предположительно, открыли из окна автомобиля, передает ТАСС.

Стоит отметить, что случаи стрельбы в общественных местах в США не редкость. Так, 16 мая в результате стрельбы в районе Бронкс на севере американского города Нью-Йорк получили ранения по меньшей мере пять человек. 10 мая в США произошло два случая стрельбы, в результате семь человек погибли, еще семеро пострадали. Днем ранее случаи стрельбы произошли в американских штатах Нью-Йорк, Флорида и Мэриленд. 2 мая не менее семи человек получили ранения в результате стрельбы в казино рядом с городом Грин-Бей (Висконсин, США).

Напомним, глава президент США Джо Байден назвал ситуацию с контролем над оружием в стране «национальным позором».