Жидкий чип, грех аборта и новая гражданская религия

Почему православные не спешат вакцинироваться: исследование Александра Солдатова.

Пандемии COVID-19, захватившей мир полтора года назад, пока не видно конца. Сменяют друг друга версии происхождения вируса, появляются новые штаммы и новые вакцины… РФ остается одним из лидеров «ковид-диссидентства», которое, помимо прочего, подпитывается конспирологией религиозного происхождения, в нашем случае — православного. Как за время пандемии эволюционировала эта конспирология и какие страхи больше всего тревожат православных сегодня в связи с массовой кампанией вакцинации от коронавируса — в нашем исследовании.

От Гейтса к «абортированному младенцу»

Год назад главным героем православных вакциноскептиков был Билл Гейтс. Его имя звучало в проповедях ныне арестованного схиигумена Сергия (Романова) из Среднеуральского монастыря, в воззваниях Почаевской лавры и даже в официальном заявлении Синода Молдавской церкви Московского патриархата, который называл американского миллиардера «человеком, ответственным за создание технологии микрочипирования посредством вакцины, которая вводит наночастицы в организм, которые реагируют на волны, передаваемые технологией 5G, и позволяют системе дистанционно управлять людьми». Генпрокуратура РФ позже признала такое заявление «недостоверным».

Как сообщала «Новая», более миллиона просмотров набрал на YouTube фильм православного режиссера Галины Царевой «Пандемия лжи», «разоблачающий» прививки как «заговор мирового правительства с целью уменьшения населения Земли».

Примечательно и то, что главный обличитель Билла Гейтса со стороны РПЦ — епископ Бельцкий Маркелл (Михэеску) — был на днях возведен патриархом Кириллом в сан архиепископа.

В конце мая прошлого года правозащитный центр Всемирного русского народного собора — общественной организации, возглавляемой лично патриархом, — обратился в ФСБ, СК и Генпрокуратуру с обвинениями Фонда Рокфеллера в искусственном создании вируса. «Тема всемирной эпидемии поднималась Фондом Рокфеллера неоднократно, в том числе для продвижения введения новых информационных технологий», — утверждал центр. Ответ ФСБ, СК и Генпрокуратуры столь авторитетной организации опубликован не был.

Иные православные, которые отказывались верить в «мировой заговор», но и не были готовы приводить свою жизнь, в том числе церковную, в соответствие с коронавирусными ограничениями, просто демонстрировали беспечность, уверяя, что COVID-19 не отличается от сезонного гриппа. Церковные сайты запестрели данными о том, сколько людей умирает от инфаркта, рака или гибнет в катастрофах. По мере разрастания пандемии эти данные перестали выглядеть убедительно.

Тогда начала набирать популярность «мистическая» версия: дескать, благочестиво живущих христиан пандемия не коснется, а санитарные ограничения в храмах — это кощунство, грех маловерия.

Сторонникам этой версии на выручку пришел все тот же Среднеуральский монастырь с о. Сергием (Романовым): в нем действительно за прошлый год не было зарегистрировано ни одного случая заражения при полном несоблюдении каких-либо санитарных мер. Впрочем, массовые смерти от ковида иерархов и уважаемых в церковном народе священников, включая «старца» Германа из Сергиева Посада, постепенно свели на нет и эту версию.

Епископ Калужский и Обнинский Игнатий из Архиерейского совещания Российской православной автономной церкви (АС РПАЦ) в беседе с «Новой» отметил богословскую несостоятельность конспирологической версии: «Допустим, в тайных лабораториях научились делать «жидкий чип», который парализует волю человека. Укололи — и человек стал биороботом, который не ведает, что творит, полностью исполняя чью-то волю. Есть ли тут опасность для души и для ее спасения? Без свободной воли нет ни греха, ни добродетели, ни погибели, ни спасения. Человека нельзя спасти, надев на него насильно крест, и нельзя погубить, заставив грешить в невменяемом состоянии».

Ставшую малоубедительной конспирологию сменил новый «православный» страх: при изготовлении вакцины «Спутник V» использована клеточная линия HEK293, полученная якобы от эмбриона младенца, абортированного около 50 лет назад. А значит,

принимая такую вакцину, мы каким-то боком приобщаемся к греху аборта.

Поскольку именно эта проблема обсуждается сегодня на самом высоком церковном уровне и удерживает от прививки многих православных, остановимся на ней подробнее.

На производстве компонентов российской вакцины от коронавируса. Фото: РИА Новости

Бог обращает зло в добро

Хотя «Спутник V» стал ограниченно доступен еще летом прошлого года, а массовая вакцинация началась осенью, патриарх Кирилл не торопился прививаться. Его пресс-служба объясняла это тем, что рисковать нельзя, и надо дождаться завершения всех фаз испытаний и сертификации. Совсем по-другому повел себя «министр иностранных дел»РПЦ митрополит Иларион, который даже поучаствовал в испытаниях «Спутника» в качестве добровольца.

Почти год, с незначительными перерывами, глава РПЦ провел в строгой самоизоляции на подмосковном «Объекте Скит» в компании нескольких близких людей и охраны из ФСО. Это повергало его паству в растерянность: мало кто из клириков и мирян чисто технически мог последовать примеру патриарха, но своими действиями (бездействием) тот давал понять, что и на вакцинацию пока не благословляет.

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Наконец, когда стала доступна «альтернативная» российская вакцина КовиВак, в марте патриарх вслед за Путиным привился ею. После этого Кирилл провел первое очное заседание Синода (до этого они проходили в Зуме), на котором все сидели в масках, и стал изредка служить в храме Христа Спасителя, воздерживаясь от посещения других храмов. Вообще складывается впечатление, что степень осторожности патриарха не уменьшилась после вакцинации: он не посещает массовые мероприятия, ограничаваясь видеообращениями, а все участники камерных заседаний (например, Межсоборного присутствия 26 мая) перед встречей с ним сдают ПЦР-тесты. (Кстати, пресс-секретарь патриарха Владимир Легойда накануне вакцинировался сам, разместив в соцсетях свой прививочный сертификат. Правда, название вакцины в кадр не попало.)

Недоверие к «Спутнику V» от православных передалось мусульманам с иудеями. Несмотря на высказывания их духовных лидеров о — соответственно — халяльности и кошерности прививки, слухи о «клетках абортированного младенца» мешают началу массовой прививочной кампании в этой среде. Подливает масла в огонь позиция властей Саудовской Аравии, которые запретили в этом году хадж мусульманам, вакцинированным «Спутником V». Официально ссылаются на то, что эту вакцину пока не одобрила ВОЗ, но неофициально намекают на проблемы с халяльностью.

Поскольку российские власти пытаются подключить «традиционные» конфессии к прививочной кампании, РПЦ вынуждена искать компромисс, который устроит власти, но не «соблазнит» верующих.

Настоящий мозговой штурм в этом направлении предприняли 20 мая на круглом столе «Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения» в московской Сретенской семинарии священники, врачи и ученые. Принятый ими итоговый документ очень обтекаем, к тому же все время подчеркивается, что он не выражает официальной позиции РПЦ. В документе осуждаются как те, кто считает отказ от прививок частью православной веры, так и те, кто призывает к принудительной вакцинации, пытается политизировать этот вопрос и обманным путем добиться согласия гражданина на прививку. Участники круглого стола признали проблему побочных действий вакцины, в том числе «отложенных», которая почти не изучена.

Что касается главного вопроса — об «абортированном младенце», то эксперты РПЦ согласились с его обоснованностью: по их мнению, при тестировании «Спутника V» «были использованы клеточные культуры, выращенные из эмбриональных человеческих клеток, полученных вследствие аборта». Правда, сразу же оговорились: «В самих вакцинах не содержатся клетки эмбрионального происхождения, а упомянутые выше клеточные культуры уже много лет используются для создания вакцин… и множества других медицинских препаратов».

Фото: РИА Новости

В итоге круглый стол призвал фармацевтические компании «изыскивать возможность применения технологий, исключающих использование упомянутых клеточных культур», а верующих, вакцинирующихся «Спутником», объявили «не сопричастными греху аборта». Но все же — «при возможности выбора между подобной вакциной и вакциной, разработанной без использования эмбриональных человеческих клеточных культур, участники круглого стола высказываются в пользу применения последних вакцин».

Опрошенные «Новой» церковные эксперты сошлись во мнении, что спорная клеточная линия не является «греховной». «Вообще в жизни много плохого, из чего извлекается хорошее — промыслом Божиим, — напоминает председатель АС РПАЦ епископ Григорий (Лурье). — Политизации прививки внутри РФ как раз нет совсем, хотя именно здесь она бы не помешала». Главный редактор издания «Религиополис» Михаил Ситников отмечает, что «природа таких антипрививочных страхов мало отличается от суеверности. Она лежит в области социальной психологии, где экспертные мнения не значат ровно ничего».

Американские православные в основном позитивно воспринимают прививки, даже если при их изготовлении использовались клеточные линии эмбрионального происхождения. Митрополит Бостонский Григорий (Бабунашвили) пояснил «Новой», что

«греха у человека, который принимает такую вакцину, нет. Ведь ни одного аборта ради вакцины не сделали, и когда я покупаю вакцину, я никак не поощряю аборт.

Конечно, лучше бы этих клеток не существовало. Но и многие другие медицинские продукты изготовлены подобным образом».

Говоря о неизвестности побочных действий вакцины, епископ Игнатий приводит такой довод: «Тут нужно взвешивать опасности и выбирать наименьшее зло. Что больше: риск от последствий вакцины или риск от заболевания? И в какой ситуации больше риск не только для самого человека, а для окружающих? Думаю, что ответ на этот вопрос достаточно прост».

Еще в феврале верующих пытался успокоить руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи, один из разработчиков «Спутника V» Владимир Гущин: «У нас есть линия, которая в 1973 году была выделена из клеток человека. Чтобы наработать аденовирусные частицы, эти клетки выращиваются…

В самой вакцине этой клеточной линии нет. С помощью хроматографической очистки вирусная частица избавляется от следов человеческой клетки».

Новая гражданская религия

Думается, «соблазны» постепенно развеются, и человечество сможет справиться с этим вызовом, на смену которому рано или поздно придут новые. Благодаря таким вызовам как человечество в целом, так и церковь в частности узнают о себе много нового. По меткому наблюдению настоятеля кафедрального собора РПЦ в Мадриде протоиерея Андрея Кордочкина, независимо от отношения к вере эпидемия выявила основные типы человеческой религиозности — «ортодоксы, буквально следующие закону, реформисты, настаивающие на том, что нет смысла следовать правилам, лишенным смысла, и атеисты, отрицающие вирус как таковой…

Большая часть «западных» людей, выросших вне тоталитарных политических систем, оказалась в категории ортодоксов». В этом смысле эпидемия начала формировать новую «гражданскую религию», которую так давно искали западные религиоведы на месте ушедшей в прошлое канонической религиозности.

Пока эта «гражданская религия ковида» выглядит пугающе.

Ковид-ортодоксы порою страшнее ковид-диссидентов: они чаще склонны демонизировать и виктимизировать своих оппонентов.

«Люди становились объектами агрессии, снимая маски с себя или своих детей в лесу или на горной прогулке, — делится своими наблюдениями о. Андрей. — Невозможно на природе заразиться вирусом от человека, который прошел мимо на расстоянии нескольких метров. «Преступление» состоит в нарушении общественного согласия и обесценивании общественного договора. Снять маску — это как двоеперстие боярыни Морозовой… От последствий коллективного невроза будет избавиться гораздо труднее, чем от ковида».

Александр Солдатов

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