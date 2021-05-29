Профессор Демин дал советы боящимся поправиться при отказе от сигарет

Профессор Андрей Демин дал советы людям, которые хотят бросить курить, но при этом боятся поправиться. По его словам, данную проблему можно решить при соблюдении определенных условий. Желание побороть пагубную зависимость должно пересилить страх человека.

Избежать появления лишних килограммов можно посредством увеличения спортивных занятий. К тому же необходимо следить за количеством потребленных калорий. При отказе от сигарет нужно пить достаточное количество воды. Профессор и сам имеет успешный опыт в данном вопросе. Когда он отказался от сигарет, то получил удовольствие, поскольку снова появилась возможность в полной мере ощущать вкусы и запахи.

Самостоятельно избавиться от данной привычки бывает порой очень тяжело. В связи с этим нужно не бояться обращаться за помощью к специалистам. В РФ работают бесплатные горячие линии для получения консультаций, пишет портал «Политэксперт».