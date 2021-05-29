 

Названы штрафы, с которыми водители могут столкнуться при поездке за город

29.05.2021, 17:16, Разное
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В РФ водители при поездке за город могут «попасть» на семь различных штрафов. Эксперты предупредили о соблюдении особых правил осторожности.
Российские автомобилисты должны знать о штрафах, которые они могут заплатить в случае нарушения определенных правил. По словам эксперта Ильи Пименова, некоторые их них могут показаться неожиданными. В частности, с 1 января нынешнего года начали штрафовать за отсутствие в мобильной аптечке защитных масок, стерильных салфеток, двух рулонных лейкопластырей и двух пар медицинских перчаток. Если всего этого не обнаружится при проверке, то придется заплатить 500 рублей.

Если человек будет находиться возле автомобиля за городом в темное время суток без светоотражающего жилета, ему выпишут штраф в размере 500 рублей. 1000 рублей придется заплатить, когда из транспортного средства выглядывают ноги или же другие конечности пассажиров.

Важно позаботиться о специальных обозначениях для перевозки крупногабаритных грузов. В противном случае придется заплатить 500 рублей. Штраф в таком же размере будет наложен за перевозку домашних животных на коленях, пишет портал «Политэксперт».

Штраф на сумму 1000-2000 рублей может быть наложен за мытье автомобиля на даче. С деньгами придется попрощаться, если в ходе данного процесса владелец машины использует воду из пруда или же общего колодца.



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