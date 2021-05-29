Ученые выявили генетические предпосылки к появлению ожирения у части людей

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили возможные причины, обуславливающие появление ожирения у людей уже в детском возрасте. Выяснилось, что возникновение опасного недуга может быть продиктовано наличием мутации в одном из элементов генома.

Отправной точкой исследования послужило убеждение большой части населения в целом и научного мира в частности в том, что появление ожирения у детей обусловлено исключительно неправильным воспитанием со стороны их родителей, нерационально планирующих баланс физической активности и пищевого рациона своих наследников. Однако новое исследование ученых, представляющих Бристольский университет (Великобритания), показало, что возможной причиной упомянутого нарушения пищеварения может послужить и нарушение нормального функционирования генома вследствие мутационных метаморфоз. В частности, в период с апреля 1991 года по декабрь 1992 года медики провели тестирование большой группы беременных женщин, включающей около 14 тысяч человек, а затем в течение двух десятков лет осуществляли наблюдение за участницами исследования и появившимися на свет их детьми.

Результаты показали, что у некоторых подростков, страдавших ожирением, при формировании их генома произошла мутация гена, называемого рецептором мелатонина 4 (MC4R), послужившая таким образом предпосылкой для появления избыточной массы тела. Как объяснили исследователи, данный элемент отвечает за контроль человеческого аппетита – при его неправильной работе мозг человека получает непрерывные сигналы о голоде даже при фактическом наполнении желудка.

Специалисты информировали, что мутация в упомянутом гене является довольно распространенным явлением: так, только в одной Великобритании от неё страдают около 200 тысяч жителей. Такие люди к достижению 18-летнего возраста имеют массу тела в среднем на 13 килограммов большую, чем их ровесники, и большую часть такого избыточного веса составляют жировые клетки.

“Мы являемся самым подробным исследованием такого рода в мире и предоставляем международному исследовательскому сообществу богатый ресурс для изучения экологических и генетических факторов, влияющих на здоровье и развитие человека”, – подчеркнули авторы исследования. Важным фактором своей научной работы они считают тот факт, что их открытие сможет указать мировой медицине на тенденции для поиска новых путей в терапии ожирения. Материалы исследования были опубликованы в Nature Medicine.

Источник: mir24.tv