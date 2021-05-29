В Беларуси арестовали велосипедиста с надписью на футболке: “Диктатору место в аду” – правозащитники

Задержали Семенова 16 мая на Цнянском водохранилище в Минске, где он собирался принять участие в гонках на велосипедах Toure de Tsna.

Его обвиняют в оскорблении президента, так как на футболке с надписью “Диктатору место в аду”, которая была на Семенове, был портрет мужчины, похожего на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Семенову также грозит два года лишения свободы по уголовной статье.

В “Весне” отметили, что велосипедиста арестовали, а футболку изъяли без оформления документов. Велосипед также забрали силовики.

По данным правозащитников, позже задержали еще два десятка участников Minsk fixed gear, которые участвовали в велогонке. Их приговорили к 10-15 суткам ареста за “участие в несанкционированном массовом мероприятии с выкрикиванием лозунга: “Да здравствует Беларусь”.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 27 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 423 человека, сообщал центр “Весна”. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.

—