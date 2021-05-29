 

Политолог Павловский: Кремлю следует тихо убрать Лукашенко

29.05.2021, 16:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 мая провели переговоры в Сочи. Встреча прошла в закрытом формате, заявлений для СМИ по её итогам сделано не было. По мнению бывшего политтехнолога Кремля, политолога Глеба Павловского, России следует тихо отказаться от поддержки действующего президента Белоруссии.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда в Минске был экстренно посажен самолёт с Романом Протасевичем на борту, Москве выгоднее не спорить со странами Запада. По его словам, официальная позиция Кремля, вероятно, будет озвучена позже, однако эксперт от неё “многого не ждёт”. Павловский отметил, что в этой ситуации можно было бы заявить, что ошиблись диспетчеры или было допущено другое «несчастное недоразумение». Однако политолог уверен: Путин не сделает этого.

Кроме того, эксперт посоветовал Александру Лукашенко не расслабляться по этому поводу, так как именно он создал ситуацию, когда Кремлю придётся выбирать: либо президент Белоруссии любыми способами будет создавать “иллюзию многовекторности”, либо “Москва его уберет”. При этом сам Павловский считает, что правильным решением для Путина было бы не спорить с Европой, а «тихо убрать» белорусского президента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / Новые цифры: как наркотики, алкоголь и табак связаны со здоровьем сердца молодых людей

30.01 / Ученые рассказали о преимуществах ледниковой воды перед дождевой

18.10 / Закопала-поплакала и всё. Соболезную – Личное мнение

08.05 / Финансовые санкции — каждый спасается в одиночку

22.07 / Мнение: Письмо: “Поле обнулилось”

20.11 / Мнение: Дискуссия о выборах

24.08 / Добровинский представит “сверхинтересную” информацию в суде по делу Ефремова

03.04 / Мнение: 01.04.21. Экстренное сообщение от СМИ.

04.09 / Володин поручил доработать проект закона о поиске людей по геолокации

26.10 / Скандалы: «Аргонавт» Рогозин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика