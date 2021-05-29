 

Цистерны с дизтопливом сошли с рельсов под Екатеринбургом

29.05.2021, 16:42, Новости дня
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Три цистерны с дизтопливом сошли с рельсов на Свердловской железной дороге, в результате чего образовалась течь топлива, повреждено железнодорожное полотно. По факту происшествия организована проверка, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«29 мая на четной сортировочной горке станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги при роспуске железнодорожного подвижного состава произошел сход трех цистерн с дизельным топливом. В результате схода образовалась течь топлива. В настоящее время на месте организована работа восстановительного и пожарного поездов, а также представителей Свердловского центра экоспас», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

С целью координации работы правоохранительных органов на место выехал транспортный прокурор. Задержек пассажирских поездов не допущено, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Организована проверка  требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта, уточняет ведомство.

Также сообщается, что СК начал проверку по факту происшествия.  

Ранее в Тюмени железнодорожный вагон сошел с рельсов и перегородил движение автомобилей по трассе в сторону аэропорта Рощино.



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