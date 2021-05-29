США объявили о приостановке авиасообщения с Беларусью

…и возобновлении санкций.

США решили приостановить авиасообщение с Беларусью и возобновить санкции против белорусских госпредприятий. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Меры, о которых объявили Соединенные Штаты в отношении Беларуси, включают в себя:

предостережение для жителей США насчет поездок в Беларусь;

рекомендацию о проявлении «крайней осторожности» при полетах над страной;

приостановку действия договора об авиасообщении;

возобновление с 3 июня санкций против девяти белорусских госпредприятий;

разработку вместе с Евросоюзом новых персональных санкций и указа, который предоставит США расширенные полномочия для введения ограничений против Александра Лукашенко и поддерживающих его людей.

Санкции против белорусских госкомпаний возобновятся с 3 июня. Ограничения вновь введут против «Гродно Азота», «Белнефтехима», «Гродно Химволокна», «Нафтана», «Поцлоцк Стекловолокна», «Белшины», «Белнефтехима» и его американского отделения, а также «Белорусского Нефтяного торгового дома».

США призвали Лукашенко провести расследование инцидента с рейсом Ryanair, произошедшего 23 мая. Также они потребовали немедленно освободить всех политических заключенных и вступить в диалог с оппозицией для проведения новых президентских выборов в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коварный план не отличить от дури

Авиакомпании отменяют рейсы из-за запрета летать над Беларусью. Зачем это делается, и на какие компенсации могут рассчитывать пассажиры

В минувшее воскресенье самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Его сопровождал истребитель МиГ-29. Оказалось, что на борту самолета находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич: после посадки его задержали, минские силовики сообщили, что он в СИЗО. Также стало известно о задержании ее подруги Софьи Сапеги, у которой есть российское гражданство. Впоследствии ее арестовали на два месяца.

Многие западные страны в связи с происходящим рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Беларусью. Ряд государств также запретил рейсы белорусской авиакомпании «Белавиа».

—