США объявили о приостановке авиасообщения с Беларусью
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…и возобновлении санкций.
США решили приостановить авиасообщение с Беларусью и возобновить санкции против белорусских госпредприятий. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Меры, о которых объявили Соединенные Штаты в отношении Беларуси, включают в себя:
предостережение для жителей США насчет поездок в Беларусь;
рекомендацию о проявлении «крайней осторожности» при полетах над страной;
приостановку действия договора об авиасообщении;
возобновление с 3 июня санкций против девяти белорусских госпредприятий;
разработку вместе с Евросоюзом новых персональных санкций и указа, который предоставит США расширенные полномочия для введения ограничений против Александра Лукашенко и поддерживающих его людей.
Санкции против белорусских госкомпаний возобновятся с 3 июня. Ограничения вновь введут против «Гродно Азота», «Белнефтехима», «Гродно Химволокна», «Нафтана», «Поцлоцк Стекловолокна», «Белшины», «Белнефтехима» и его американского отделения, а также «Белорусского Нефтяного торгового дома».
США призвали Лукашенко провести расследование инцидента с рейсом Ryanair, произошедшего 23 мая. Также они потребовали немедленно освободить всех политических заключенных и вступить в диалог с оппозицией для проведения новых президентских выборов в стране.
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В минувшее воскресенье самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Его сопровождал истребитель МиГ-29. Оказалось, что на борту самолета находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич: после посадки его задержали, минские силовики сообщили, что он в СИЗО. Также стало известно о задержании ее подруги Софьи Сапеги, у которой есть российское гражданство. Впоследствии ее арестовали на два месяца.
Многие западные страны в связи с происходящим рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Беларусью. Ряд государств также запретил рейсы белорусской авиакомпании «Белавиа».
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Источник: Новая газета
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