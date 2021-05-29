Что должно быть в летнем гардеробе каждой полной женщины: 4 стильные вещи

Лето – это пора жарких дней и теплых вечеров. Поэтому и одежду стоит выбирать открытую и легкую. Если у стройных девушек не бывает проблем с этим, то полные женщины ограничены в своих желаниях. Им часто предлагают широкую и некрасивую одежду, которая поможет скрыть лишние килограммы. Но лето – это не повод прятаться за бесформенными платьями. Летний гардероб женщин плюс-сайз может состоять и из стильных вещей. Каких именно? Расскажем далее.

Платье миди

Когда наступают жаркие дни, вовсе не обязательно надевать бесформенные платья в пол. Даже если у вас есть лишние килограммы, вы можете экспериментировать с длиной. Нет, это не значит, что нужно надевать ультракороткие платья, обнажающие ваши бедра. Куда лучше сделать акцент на длине миди. В идеале нижний подол платья должен заканчиваться между коленом и щиколоткой.

Низким женщинам стоит выбирать платья, длина которых едва доходит до колен. Длинноногие девушки могут позволить себе больше вольностей. На них хорошо смотрятся платья, доходящие до самых щиколоток.

Ткань для одежды стоит выбирать легкую, чтобы она хорошо пропускала воздух. Отдайте предпочтение однотонным моделям. Помните, что цвет платья должен подчеркивать и дополнять тон вашей кожи.

Чтобы одежда сидела на вас хорошо, не забывайте и про обувь. Платья миди лучше носить с туфлями на небольшом каблуке. Сейчас в моде высокие босоножки с ремешками, которые крепятся на лодыжки.

Комбинируйте платье с модными аксессуарами

Даже летом платья можно комбинировать с другой одеждой, создавая эффект многослойности. Он скрывает все недостатки фигуры, делая ее визуально более худой. Не бойтесь экспериментировать и с аксессуарами. Например, платье-трапецию можно дополнить небольшим ремнем, который подчеркнет вашу талию.

Вечером, когда летняя жара немного спадет, вы можете накинуть сверху легкий пиджак или даже футболку. Украсьте платье элегантным ожерельем или дополните образ крупными серьгами. Если ваши руки остаются голыми, вы можете надеть на них яркие браслеты.

Платье миди – это универсальная вещь, которая может стать основой как для повседневного, так и для вечернего образа. Его можно надевать на вечеринки, прогулки в парке или на работу. Такое платье будет уместно, даже если вы просто отправились в магазин за продуктами. В нем вы всегда будете выглядеть женственно и элегантно.

Оно же станет основой гардероба для ранней осени: достаточно просто надеть его с трикотажным пуловером и высокими ботинками.

Макси-платье

Макси-платья тоже хорошо смотрятся на полных женщинах. Выбирайте не облегающие, а воздушные ткани. Идеальная длина для него – от щиколоток и прямо до пола. Существует множество фасонов макси-платьев. Купите себе такое, которое подчеркивало бы ваши достоинства и скрывало недостатки.

Длинные платья часто делают свободными. Это вам на руку: обратите внимание на модели, расширяющиеся к низу. Экспериментируйте с принтами, оборками и рюшами. Присмотритесь к платьям с резинкой в области талии – они сделают фигуру более пропорциональной и стройной. Если ее нет, купите себе красивый узкий ремень. Носите его, чтобы создать эффект песочных часов.

Если вы предпочитаете спортивный стиль, носите такие платья с босоножками на платформе и даже кроссовками. Не бойтесь сочетать длинные наряды с высокими каблуками. Если вы хотите создать роскошный образ, наденьте эффектные украшения: крупные серьги, массивные браслеты или вычурные ожерелья.

Короткая юбка

Полные женщины часто стесняются открывать свои ноги летом. И зря, потому что они тоже могут выглядеть красиво. Необязательно прятать их за длинными платьями. Смело надевайте короткую юбку, но помните о фасоне. Выбирайте прямой или расширяющийся к низу крой.

Юбка трапециевидной формы идеально подходит для полных девушек. Такие модели подчеркивают фигуру, но при этом скрывают массивные бедра. Не выбирайте ультракороткие мини-юбки. Пусть ее подол заканчивается чуть выше колена. Это поможет вам оголить ноги, но при этом не выставит лишние килограммы и целлюлит напоказ. Юбки с завышенной талией помогут скрыть складки на боках и спине.

Выбирайте эластичные ткани

Когда дело касается коротких юбок, важно правильно выбрать материал, из которых их шьют. Старайтесь выбирать эластичные и воздушные ткани. Они хорошо растягиваются и пропускают воздух, так что вам точно не будет жарко.

В такой юбке вам будет проще двигаться в жаркую погоду. Не выбирайте облегающие ткани. Избегайте материалов, которые плохо тянутся и пропускают воздух. Следите за тем, чтобы застежки на юбках не были вам впритык. Слишком тесная юбка выставит на всеобщее обозрение все складки в области талии. И к тому же она будет давить на живот, когда вы куда-нибудь сядете.

Летний пуловер

Часто полные женщины выбирают для летних вечеров бесформенные кардиганы или растянутые свитера. Не нужно забивать ими свой гардероб. Лучше приобрести укороченный пуловер. Его можно надевать поверх платья или майки. Такая кофта не подчеркнет ваши лишние килограммы. Наоборот, интересный фасон только отвлечет внимание от них и сделает вас стройнее.

Помните, что полные женщины не должны носить только бесформенную одежду, которая визуально им велика. Наоборот, нужно не стесняться подчеркивать свои формы. Это помогает правильно расставлять акценты на фигуре. И пуловер отлично поможет вам в этом. Укороченные модели – идеальный вариант для молодежного образа. Они станут отличной альтернативой кардиганам. Не бойтесь экспериментировать с яркими расцветками. Выбирайте желтые, зеленые, голубые пуловеры, а не скучные серые, коричневые и черные кофты. Темные цвета, может быть, и делают вас стройнее, но выглядят крайне скучно, особенно летом.