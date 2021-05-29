Депрессивные симптомы, связанные с быстрым снижением функции почек

В исследовании взрослых с нормальной функцией почек те, у кого были частые депрессивные симптомы, с большей вероятностью позже испытали быстрое снижение функции почек. Исследование будет опубликовано в следующем выпуске журнала. ТЕМНЫЙ.

Депрессия — распространенное заболевание у людей среднего и пожилого возраста, которое может способствовать возникновению множества психических и физических проблем. Предыдущие исследования обнаружили связь между депрессивными симптомами и быстрым снижением функции почек у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). Чтобы найти потенциальную связь у взрослых с нормальной функцией почек, группа под руководством Сяньхуэй Циня, доктора медицины (Больница Нанфанг, Южный медицинский университет, Китай) изучила информацию о 4763 человеке со здоровыми почками, когда они были зачислены в China Health and Пенсионное продольное исследование (CHARLS).

В начале исследования 39% участников имели выраженные депрессивные симптомы, а в течение среднего периода наблюдения в течение 4 лет 260 (6%) участников испытали быстрое снижение функции почек. Была выявлена ​​значительная связь между депрессивными симптомами в начале исследования и быстрым снижением функции почек в течение периода наблюдения. У участников с частыми депрессивными симптомами после корректировок вероятность быстрого снижения функции почек была в 1,4 раза выше, чем у участников с нечастыми депрессивными симптомами.

«ХБП является ведущим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, почечной недостаточности и смертности во всем мире. Таким образом, выявление более изменяемых факторов риска может снизить огромное бремя ХБП и связанных с ней осложнений, что приведет к раннему выявлению и профилактике», — сказал доктор. Цинь. «Хотя наше исследование не показывает причинно-следственной связи, оно продемонстрировало, что выраженные депрессивные симптомы были в значительной степени связаны с быстрым снижением функции почек у взрослых китайцев с нормальной функцией почек. В случае дальнейшего подтверждения наши данные предоставляют некоторые доказательства для выявления депрессивных симптомов и эффективных психосоциальных вмешательств для улучшить профилактику ХБП ».

В сопроводительной статье Pantiet Voice рассматривается перспектива двукратного реципиента почечного трансплантата с китайским происхождением американского происхождения.