В США боксёр-трансэйджер стал чемпионом страны среди детей 10-12 лет

Первый в США боксёр-трансэйджер Фредерик Ноум завоевал титул чемпиона страны по боксу среди любителей в категории “Дети 10-12 лет”. Чемпионский пояс он отобрал у юного Майка Фога, уверенно победив его нокаутом на 32-й секунде.

По словам Ноума, он начал увлекаться боксом ещё в раннем детстве, однако тогда он не добился успехов и “завязал” со спортом. Его карьера возобновилась лишь спустя годы, но уже значительно успешнее. Особенность мужчины в том, что биологически ему 26 лет, но он идентифицирует себя 11-летним мальчиком.

“Впервые я ощутил себя так около 15 лет назад”, – рассказал он журналу People. – “Ключевую роль в этом сыграла моя мать, тогда она сказала: Фредерик, ты – это тот, кто ты есть. Я безмерно благодарен ей за поддержку и за смелость, которая живёт во мне после этих слов”

Комментируя свой статус чемпиона, Ноум отмечает, что прийти к нему было “достаточно легко”. Для этого он одержал 16 побед подряд, в том числе 10 – нокаутом, и 4 технических. Боксёр поблагодарил всех, кто верил в него и оказывал ему поддержку.

До этого выступление Ноума в детской категории вызывало ряд скандалов – некоторые боксёры и даже представители руководства Национального чемпионата выступили против. Ситуацию помогло переломить вмешательство Ассоциации защиты прав меньшинств, а также фонда Inclusive America, отстаивающего интересы людей цвета, этнических и гендерных меньшинств, небинарных и ЛГБТ персон, американцев с особенными потребностями.