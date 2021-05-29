Ученые рассказали о важности завтрака для обеспечения долголетия

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению влияния ежедневного пищевого рациона на состояние человеческого здоровья. На основании его результатов исследователи заявили о большой важности для обеспечения долголетия такого составляющего распорядка дня, как завтрак.

Отправной точкой исследования стал тот факт, что множество людей по всему миру не очень внимательно относятся к приему завтрака, а кое-кто даже попросту игнорирует его. Часть из данной группы населения мотивирует свой отказ от утреннего приема пищи отсутствием голода после пробуждения, а некоторые не успевают съест столь необходимые блюда из-за того, что опаздывают на работу. При этом уже давно не вызывает сомнений, что очень большую роль в здоровье людей играет величина их индекса массы тела (ИМТ), влияющего на здоровый вес, отсутствие склонности к ожирению и как итог – определяющего продолжительность жизни.

В ходе одного из исследований медики провели анализ пищевых привычек участников большой группы, превышающей 50 тысяч человек. Особое внимание специалистов было обращено на то, уделяли ли время исследуемые приему завтрака, а также насколько большим был объем потребляемой пищи во время обедов. В итоге выяснилось, что люди, исправно отдававшие предпочтение сытному завтраку, имели более низкий индекс массы тела и, соответственно, лучшие показатели здоровья, чем их визави, предпочитавшие “наесться вдоволь” в обеденный период. К слову, привычка регулярно завтракать также приводила к снижению ИМТ по сравнению с теми, кто предпочитал от утреннего приема пищи отказываться вовсе.

“Употребление сытного завтрака может стать одним из эффективных методов предотвращения длительного набора веса”, – резюмировали ученые. Материалы исследования были опубликованы в Journal of Nutrition.

Источник: profile.ru