Эксперты составили ТОП-5 самых полезных видов чая

Эксперты по здоровому питанию назвали самый полезный для здоровья и продления молодости вид чая. В ТОП-5 этого тонизирующего и бодрящего напитка вошли не только традиционные его виды.

Многим россиянам по утрам помогает взбодриться чашечка крепкого чая. Разные виды этого тонизирующего напитка отличаются не только по способу производства сырья, но и по влиянию на организм. Специалисты в области здорового питания составили ТОП-5 самых полезных видов чая. Наибольшее количество антиоксидантов, замедляющих старение, содержится в сортах белого чая. Кроме антивозрастных свойств, этот напиток помогает организму бороться с различными болезнетворными микроорганизмами: вирусами, бактериями и грибками. Кроме того, он способен защитить от заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе и от рака толстого кишечника.

На второй строчке у экспертов оказался зеленый чай, менее подверженный ферментированию по сравнению с черным. В нем также много антиоксидантных веществ, которые дополняют катехины. Он уменьшает воспалительные процессы, укрепляет кардиосистему и улучшает кровообращение.

Полезен для органов и систем человека и наиболее распространенный в России черный чай, занявший в рейтинге третью строчку. Кроме того, специалисты отметили воздействие на организм чая ройбуш и отвара ромашки. Они успокаивают и останавливают воспалительные процессы.

Ромашка традиционно применяется в народной медицине от целого ряда заболеваний, чай из ее цветков снимает спазмы мышц и помогает преодолеть бессонницу. Также хорошо действует он и на мозг: как известно, знаменитый Эркюль Пуаро из произведений Агаты Кристи всегда при расследовании самых сложных дел пил именно чай из ромашки.

Источник: profile.ru