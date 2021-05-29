 

Эксперты составили ТОП-5 самых полезных видов чая

29.05.2021, 16:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты по здоровому питанию назвали самый полезный для здоровья и продления молодости вид чая. В ТОП-5 этого тонизирующего и бодрящего напитка вошли не только традиционные его виды.
Многим россиянам по утрам помогает взбодриться чашечка крепкого чая. Разные виды этого тонизирующего напитка отличаются не только по способу производства сырья, но и по влиянию на организм. Специалисты в области здорового питания составили ТОП-5 самых полезных видов чая. Наибольшее количество антиоксидантов, замедляющих старение, содержится в сортах белого чая. Кроме антивозрастных свойств, этот напиток помогает организму бороться с различными болезнетворными микроорганизмами: вирусами, бактериями и грибками. Кроме того, он способен защитить от заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе и от рака толстого кишечника.

На второй строчке у экспертов оказался зеленый чай, менее подверженный ферментированию по сравнению с черным. В нем также много антиоксидантных веществ, которые дополняют катехины. Он уменьшает воспалительные процессы, укрепляет кардиосистему и улучшает кровообращение.

Полезен для органов и систем человека и наиболее распространенный в России черный чай, занявший в рейтинге третью строчку. Кроме того, специалисты отметили воздействие на организм чая ройбуш и отвара ромашки. Они успокаивают и останавливают воспалительные процессы.

Ромашка традиционно применяется в народной медицине от целого ряда заболеваний, чай из ее цветков снимает спазмы мышц и помогает преодолеть бессонницу. Также хорошо действует он и на мозг: как известно, знаменитый Эркюль Пуаро из произведений Агаты Кристи всегда при расследовании самых сложных дел пил именно чай из ромашки.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Хинштейн отозвал депутатский запрос

17.11 / Трихолог объяснил взаимосвязь COVID-19 и облысения

04.12 / Мнение: «Я всего добился сам. Ну, почти»

28.12 / Что известно о COVID-19 у детей к концу года

21.08 / Чумазый Генри Кавилл обнародовал фото со съемок продолжения “Ведьмака”: Больше нет накладной лысины

30.10 / Ученые из США обнаружили нетипичный симптом коронавируса

01.04 / Три четверти москвичей дали оценку работе Собянина “средне” или “хорошо”

15.07 / Мнение: Дацзыбао над зверофермой

18.11 / Ученые назвали факторы ожирения и кардиометаболического риска у подростков

16.01 / Мнение: Украинская “Книга года 2020”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика