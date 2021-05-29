Бразильский эксперт назвал стратегическую цель НАТО в Арктике

Бразильский эксперт по международному праву Лукас Лейрос пояснил о своем видении будущего в отношениях РФ и стран Запада. Специалист назвал стратегическую цель государств-участницы НАТО в зоне Арктики.

Внешняя политика властей Соединенных Штатов всегда отличалась откровенно русофобской риторикой. Независимо от личностей руководства страны военная машина все так же ориентируется на противостояние России. В новых стратегиях вместе со странами НАТО США демонстрируют свои претензии на господство в Арктике. Об этом напомнил Лукас Лейрос, эксперт международного права из Бразилии.

Причиной этого является желание зажать Россию в своеобразных тисках своих армейских подразделений. Закрепившись в самой северной точке планеты, Североатлантический Альянс выполнит задание, поставленное европейским странам со стороны Вашингтона. Уже сейчас воздушное пространство этих территорий превращено в некое поле постоянного противоборства с Россией. Для этого натовские и американские войска постоянно проводят различные маневры, все ближе подбираясь к рубежам РФ. Разведывательные операции самолетов западных стран собирают информацию о характеристиках и деятельности Северного флота России.

Несмотря на попытки объяснить свою тактику якобы обеспечением коллективной безопасности скандинавских стран, очевидно, что подобные операции затрагивают интересы Кремля. Лейрос уверен, что приближение НАТО к границам Российской Федерации является недопустимым нарушением. Вашингтон явно пытается устроить провокацию, чтобы начать гонку за передел сфер влияния в Арктике. Также он отмечает, что ранее, пока РФ не закрепилась в регионе, никого на Западе это даже не беспокоило. Теперь же, с появлением новой стратегии распространения Соединенными Штатами своего влияния, ситуация поменялась в корне.

Источник: politros.com