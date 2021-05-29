Шмыгаль: Экономика Украины восстанавливается после коронакризиса. Экспорт вырос на 20%

По подсчетам премьера, промышленность в апреле показала рост до 13% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. За четыре месяца этого года промышленность выросла на 1,5%. Самый быстрый рост показала химическая промышленность и производство мебели. Машиностроение за четыре месяца выросло на 6,5%, привел статистику Шмыгаль.

Кроме того, розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя зарплата за апрель стала на 30% выше, чем в апреле прошлого года.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/346589803574896

“Экспорт украинской продукции за первые четыре месяца текущего года вырос почти на 20%. В I квартале 2021 года основные рынки для наших товаров – это КНР (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто восемь новых рынков, в частности страны Африки и Южной Америки. Происходит постоянная поддержка экспортеров через новые государственные продукты и форматы”, – написал глава правительства.

При этом Шмыгаль посчитал финансовые результаты украинских предприятий в I квартале 2021 года одними из лучших за последние пять лет.

“Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний (это самый низкий показатель в I квартале за последние пять лет).

Контекст:

Госслужба статистики Украины сообщала, что в IV квартале 2020 года падение реального ВВП замедлилось. Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на этот год. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

Минэкономики прогнозировало падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года на уровне 3%. В мае экс-глава Минэкономики Игорь Петрашко сообщил, что ведомство ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

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