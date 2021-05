Генсек ОБСЕ призвала открыть новые и существующие КПВВ на Донбассе

“На контрольно-пропускном пункте “Новотроицкое” я видела, как на подконтрольной правительству [Украины] стороне предпринимаются попытки помочь людям пересечь линию соприкосновения. Срочно необходимо обеспечить свободу передвижения, в том числе открывать новые и существующие пункты пропуска”, – написала Шмид.

At the Novotroitske entry-exit crossing point I saw efforts made on the government controlled side to help people cross the line of contact. Urgently need to ensure freedom of movement, including opening up new and existing crossing points. pic.twitter.com/W9Opb5Rghm

— Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) May 28, 2021

В субботу генсек ОБСЕ провела встречу с главой Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко и первой заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Стороны обсудили вопрос безопасности и гуманитарную ситуацию в Донецкой области, а также работу КПВВ.

По словам Кириленко, Шмид высоко оценила факт открытия всех пунктов въезда/выезда, расположенных на контролируемой украинским правительством части Донбасса.

Он отметил, что генсек ОБСЕ была “приятно поражена” как оборудован КПВВ “Новотроицкое”, особенно – в части оказания медпомощи и возможностью пройти тестирование на наличие COVID-19.

“Представители оккупационных властей по причинам, которые известны только им, оставляют свои КПВВ закрытыми, тем самым нанося вред тем людям, которые живут на оккупированной территории и не имеют возможности выехать на свободную часть Украины. Зато украинская сторона готова обеспечить нормальный пропуск всех, кто пожелает пересечь линию разграничения через КПВВ”, – рассказал Шмид Кириленко, о чем подчеркнул в Facebook.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/970262890389465

Генсек ОБСЕ заявила, что во время визита на Донбасс ей важно было “увидеть все на свои глаза”. Ее процитировал в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.

“В последнее время РФ осуществляет давление своими незаконными вооруженными формированиями на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, которая сталкивается с многочисленными препятствиями в передвижении и мониторинговой деятельности. Я буду поднимать эти важные вопросы в ходе очередного следующего заседания ОБСЕ”, – сказала Шмид.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1127004614458820

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Российские оккупационные войска в апреле полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”.

7 мая в штабе ООС заявляли, что на Донбассе из семи КПВВ работает только “Станица Луганская”.

В Офисе генпрокурора Украины сообщали 20 мая, что за семь месяцев оккупационная администрация РФ не пропустила через КПВВ “Счастье” ни одного человека.

