Скандалы: Крепость сдали

Как символ Петербурга сделали коммерческим проектом

Сотни миллионов в год приносит Петропавловка узкому кругу лиц. Их кошельки раскрываются в Чехии. Пока главные концессионеры зарабатывают, бесценные запасники музея остаются под замком. «Фонтанка» представляет путеводитель по месту, с которого 27 мая 1703 года началась история города. Статус государственного музея не помешал реализации амбициозного бизнес-плана «Крепость» — с частными выставками, пригретой родней и зарубежными счетами.

В ноябре 2019 года блогер Илья Варламов вернулся к когда-то поднятой «Фонтанкой» теме о тонкостях реставрации Петропавловской крепости. Историческую кладку, судя по фотографиям, заделывали слоем штукатурки и наносили на нее кирпичный рисунок.

В ответ директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга (ГМИ) Александр Колякин жаловался на нехватку финансирования:

«Всё зависит от количества денег, выделяемых на работы… Ежегодно делаем заказ на реставрацию 1,2–1,3 миллиарда рублей. Были года, когда мы получали 20 миллионов…»

В январе 2021-го сменился директор, пришел бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, но лейтмотив остался: музею нужны деньги, и желательно федеральные.

Музей истории Санкт-Петербурга — это восемь филиалов, от музея-квартиры Блока до крепости Орешек. Главным считается Петропавловская крепость на Заячьем острове — с собором, императорской усыпальницей, тюрьмой для политзаключенных, мощными бастионами и не менее величественными стенами. Это первое сооружение города, и день ее закладки Петром считается днем рождения Санкт-Петербурга. В общем, место знаковее не придумать.

Для большинства туристов прогулка по Петропавловке начинается с Иоанновских ворот. Это восточный вход, ближайший к метро «Горьковская». Крепость по нынешним меркам камерная. Ворота и вход в Петропавловский собор разделяют 350 метров.

На этом пути туристу почти не суждено встретить вывески выставок и экспозиций, созданных непосредственно ГМИ и входящих в единый билет за 750 рублей. Их всего восемь. Даже музей космонавтики и ракетной техники, находящийся у самых Иоанновских ворот, никак не отмечен, указатели к нему не ведут, и буклета на стойке он не удостоен.

Пока музейные экспозиции играют с туристом в прятки, отданные под коммерцию точки броски и обильны. На 350-метровом отрезке мы насчитали 33 места притяжения денег. Это коммерческие выставки, платные туалеты, кафе, магазины и ларьки с сувенирами, киоски с хот-догами, тележки с мороженым.

Какие компании делают бизнес в Петропавловской крепости, выяснить несложно. Пандемия подарила еще один вид маршрута — по QR-кодам, в которые вшита информация о поставщиках услуг.

Выручку с сувениров, туалетов, хот-догов, напитков и мороженого собирают компания «Сервис Партнер» (23 точки) и ИП Андрей Олегович Афанасьев (4 точки, включая единственное на центральном маршруте кафе).

Количество коммерческих выставок, под рекламу которых отданы все обозримые стенды, сопоставимо с собственно музейными. В артиллерийском цейхгаузе устроена выставка восковых фигур «Исторические мозаики» (компания «Экспоцентр»), в Невской куртине — опять восковые «Узники русских бастилий» и «Тайны да Винчи» (тот же «Сервис Партнер»), в каретнике — «Орудия пыток Средневековья» (ООО «Восковые фигуры») и «Сибирский левша» (снова «Экспоцентр»). Ну и вишенка на торте — экскурсионный маршрут «Невская панорама», то есть прогулка по Нарышкину бастиону, откуда стреляет полуденная пушка и Нева с Эрмитажем и стрелкой Васильевского острова видны как на ладони. За это зрелище деньги с туристов отчего-то тоже собирает не музей, а индивидуальный предприниматель Андрей Владимирович Чужов.

Итого — пять частных организаций и ИП.

Монополия

Петербург по праву считается отечественным законодателем восковой моды. Первую выставку исторических персонажей принял в 1990 году Петергоф.

До середины 2000-х в Петербурге безраздельно властвовала артель скульпторов и художников «Алекс». Ею управляли братья Андрей и Алексей Чужовы. Ремесло они знают на отлично, но бизнесмены из них были так себе, рассказывают «Фонтанке» их знакомые:

«Для придания веса Чужовы учредили ассоциацию музеев восковых фигур. В нее входили исключительно созданные братьями компании, а роль президента играла сотрудница Дома национальностей Ирина Щербинина, отвечавшая за прокат выставок и поиск покупателей. Можете представить уровень, да?»

Чужовы продвигали товар зубодробительной рекламой чашечки ароматного кофе в компании воскового Ельцина https://b-port.com/mass-media/kpm/86/1033. В 2003-м они представили в Берлине свою экспозицию в рамках Года России в Германии. Трудами Чужовых Госнаркоконтроль ввинчивал в сознание масс культ ЗОЖ передвижной выставкой «На грани». Пару десятков фигур с наркоотклонениями, в том числе не похожего на себя Фредди Меркьюри, венчал заформалиненный анэнцефал — по всей видимости, результат соития закоренелой наркопарочки.

Конкурент

Конец монополии положил выходец из Новокузнецка. Сергею Калюжину не было тридцати, когда он ураганом прошелся по чужовской поляне.

Калюжин учредил группу компаний «Восковые фигуры». Его бизнес-подход отличался от артельного. Выставки преимущественно путешествовали по стране (предпринимателя за глаза называли «Серёжа-гастролер»), а в Петербурге для них подбирались «намоленные» туристами места. Пока персонажи Чужовых прозябали на Большой Морской и в галерее Гостиного двора http://wax.ru/eto-interesno.html, Калюжин въехал в Петропавловскую крепость, Балтийский дом, Аничков и Строгановский дворцы.

Строгановский — вотчина Русского музея (РМ). В списке Калюжина он появился неслучайно. Молодой предприниматель взял в концессионеры представителя Русского музея — заведующего сектором исторических и биографических исследований Бориса Косолапова. В РМ он бессменно работает с 1976 года, но верность музейному делу не мешала Борису Анатольевичу пытать счастья на стороне. Он в свое время поставлял новогодние костюмы Исаакиевскому собору и импортировал из Китая ёлочные игрушки.

Должность

Летом 2007 года во дворе Аничкова дворца сгорела принадлежавшая Калюжину выставка восковых фигур. Огонь уничтожил около ста экспонатов. При средней стоимости фигуры в 3 000 долларов в те времена можно представить ущерб. Поговаривали о поджоге.

Несмотря на пожарные потери, двухтысячные годы для амбициозного Калюжина выдались вполне успешными. В том же 2007-м он возглавил «Молодежный центр истории парламентаризма», учрежденный будущим секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, и благодаря хорошему знакомству с новым директором музея истории Санкт-Петербурга Александром Колякиным сел в кресло директора фонда культурно-просветительских программ Петропавловской крепости. На следующий год стал членом Молодежной общественной палаты — федерального объединения молодых людей «с уникальной историей успеха, каждый из которых добился невероятных высот благодаря своему профессионализму, воле, лидерским качествам».

Центр Турчака и молодежная палата добавили Калюжину связей, а работа в фонде — денег.

Через фонд Петропавловки проходили миллионы рублей на реставрацию Заячьего острова. Он же выступал организатором коммерческих мероприятий в крепости — фуршетов, свадеб, вечеринок.

«Обычно музей разрабатывает мероприятие или план ремонта, а фонд, в попечителях которого состоят знаковые личности и известные меценаты, привлекает со стороны целевые бюджеты, — рассказывает «Фонтанке» сотрудник музея. — Поэтому структура, образовавшаяся около Петропавловки и взявшая себе имя крепости, — не совсем фонд в классическом понимании. Скорее, это прослойка. Ничто не мешает самому музею зарабатывать на банкетах».

Фигура Сергея Калюжина целиком устраивала директора Александра Колякина, и в начале 2010-х молодой предприниматель занял пост замдиректора ГМИ по науке и развитию.

Кооперация

После поджога в Аничковом дворце и перехода Калюжина на работу в Государственный музей истории Санкт-Петербурга конкуренция закончилась. Начался период великой дружбы.

Тандем Калюжина — Косолапова слился с основоположниками воскового ремесла братьями Чужовыми. Одна из ключевых компаний конгломерата, «Экспоцентр», в 2017 году была переписана с Бориса Косолапова на Андрея Чужова — того брата, кто сейчас собирает деньги за панорамный маршрут по Нарышкину бастиону.

По данным «Фонтанки», кланы дружат не только монетарно, но и тесно общаются в неформальной обстановке.

По всей видимости, аффилированность компаний, делающих бизнес в Петропавловской крепости, не скрывается. Принадлежащие на данный момент Борису Косолапову «Восковые фигуры» и «Экспоцентр» Чужова отправляли в Смольный для работы в пандемию декларации с идентичными фотографиями. Видимо, офис и штат у фирм тоже совместные.

Фестивали

На днях на пляже Петропавловской крепости открылся ежегодный фестиваль песчаных скульптур. Его активно рекламирует Музей истории Санкт-Петербурга, хотя к реализации билетов за 400 рублей и, соответственно, выручке он имеет весьма опосредованное отношение.

Курирует выставку и раздает интервью 35-летний петербуржец Александр Грицай.

В музее истории Александр Грицай, насколько известно «Фонтанке», не трудоустроен, но человек он вряд ли случайный. Александр приходится братом супруге Сергея Калюжина.

Зимой на пляже Петропавловки проводится фестиваль ледовых скульптур. Грицай тоже его курирует.

Контакты летнего и зимнего фестивалей одинаковы. Торговый знак ледового Ice Fantasy принадлежит «Экспоцентру».

Эрзац Тутанхамона

В 1920-х годах британский археолог Говард Картер нашел почти нетронутой гробницу фараона Тутанхамона. Большинство артефактов передали на хранение египетским музеям.

Иногда экспонаты отправлялись в путешествия по миру. В 1973–1974 годах выставка из пятидесяти предметов, приуроченная к полувековому юбилею находки, гостила в СССР — Москве, Ленинграде и Киеве. Она собрала 2,5 миллиона посетителей.

Каталог выставки составлял директор Эрмитажа и отец нынешнего руководителя музея Борис Пиотровский — археолог, востоковед, доктор исторических наук. Египет был ему близок. Каталог выставки Борис Пиотровский озаглавил «Сокровища гробницы Тутанхамона». До сих пор этот 76-страничный очерк с фотоиллюстрациями артефактов с трудом можно урвать в библиотеке.

В конце 2018 года, теперь уже приуроченные к столетию открытия гробницы, в шестилетнее мировое турне отправились 150 предметов из гробницы Тутанхамона.

Передвижная выставка бьет рекорды посещаемости. В Париже она собрала 1,4 миллиона человек — ни одна экспозиция в столице Франции не пользовалась такой популярностью. Востребованность объясняется решением египетских властей «запереть» сокровища после гастролей. Директор Египетского музея в Каире Тарек аль-Вади прямым текстом заявлял, что желающим прикоснуться к реликвиям — прямая дорога на родину Тутанхамона:

«Правительство больше не намерено дробить коллекцию. Открытие нового музея дает сигнал всему миру, что мы бережно относимся к своим ценностям».

Россию фараон обойдет стороной.

На волне мировых восторгов в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в 2018 году выставили симулякр коллекции Тутанхамона — копии предметов из гробницы. Побыв недолго в Петропавловской крепости, они под эгидой ГМИ поехали по городам. По нескольку месяцев с 2019 года останавливались в Екатеринбурге, Самаре, Перми. Билет стоил 450 рублей.

Квазигосударственную выставку назвали по каталогу Пиотровского-старшего — «Сокровища гробницы Тутанхамона». Ее курировал лично Сергей Калюжин. Приезжал в города, раздавал интервью, нахваливал копии. Уверял, что россиянам в чем-то повезло больше жителей других стран, куда приедут артефакты. К ним, дескать, привозят оригиналы, хранимые только в Египте, а сограждане могут насладиться высокоточными копиями фараонских сокровищ из разных музеев мира.

Выставку рекламировали как созданную Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, что, вероятно, придавало ей особый статус. Но ГМИ не имеет отношения к созданию и экспонированию копий. Это была частная выставка.

В отчете Свердловского областного краеведческого музея об исполнении государственного задания за 2019 год указано, что «Сокровища гробницы Тутанхамона» — коммерческая выставка, «организованная на средства партнера».

В Перми местным СМИ принимающая площадка — Центральный выставочный зал — в качестве организатора выставки указывала прямой телефон Сергея Калюжина.

Под экспозицию создали специальный сайт, не имеющий отношения к ГМИ.

Эрзац Тутанхамона в месяц мог приносить более 6,5 миллиона рублей, следует из отчета Свердловского музея. Выставка путешествовала с июля 2019-го по август 2020-го.

Еще одна выставка проходит в настоящее время в Крыму. Ливадийский дворец-музей принимает экспозицию «Царская династия в лицах». Такую же, с теми же персонажами, близкие Сергею Калюжину «Восковые фигуры» размещали в Строгановском дворце Русского музея и возили по СНГ. Но крымскую выставку рекламирует Минкульт, делая бесплатный пиар частному бизнесу.

В ГМИ «Фонтанке» подтвердили, что к Тутанхамону и «Царской династии» не имеют отношения, договоры не заключали, информацией об условиях экспонирования не владеют.

Путешествия

Перед назначением в госмузей Калюжин вышел из принадлежавших ему юрлиц, но статус ИП оставил. Он владеет музеями «Трансферум» и «Планета динозавров» в Александровском парке, продает муниципалам билеты на свои аттракционы и, не изменяя своему реноме гастролера, путешествует по стране.

В 2015 году Сергей Калюжин привез в Нижнетагильский музей-заповедник собственную выставку движущихся драконов. За полтора месяца ее посетили 2 759 человек, принеся в кассу 363 тысячи рублей. Доход Калюжина составил 300 тысяч. Музею достались 17 %, за что он получил нагоняй от местной счетной палаты за оказание платных услуг, не покрывающих издержки. Типовые уставы учреждений культуры предусматривают приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей создания учреждения. Платные услуги должны оказываться по ценам, целиком покрывающим издержки, указала счетная палата. Расчет показал, что фактические затраты музея-заповедника на выставку Калюжина составили 67 % от выручки.

Нижний Тагил не единственный претерпевший от условий предприимчивого функционера. В 2019 году «Восковые фигуры» заключили договор с Русским музеем на выставку «Царская династия в лицах» в Строгановском дворце, расположенном на Невском проспекте в минуте от Дворцовой площади. По его условиям, музей за год работы выставки и занятые ею шесть залов получал около 800 тысяч рублей, сообщала «Новая газета», остальное забирала фирма.

Друзья и деньги

За последние три года «Экспоцентр», оформленный на Андрея Чужова, владеющий двумя выставками в Петропавловской крепости и пляжными фестивалями, показал выручку 171 миллион, свидетельствуют данные СПАРК. До пандемии годовой оборот компании составлял 100 миллионов рублей.

Выручку ИП Андрея Олеговича Афанасьева мы посмотреть не смогли, но можем смело утверждать — он не бедствует. Афанасьев — король «сувенирки». Его ценниками увешаны не только магазины, но и Петропавловский собор и Ботный дом, который работает по декларации музея. В этом историческом здании расположены кассы и справочная ГМИ.

Андрей Афанасьев сообщил «Фонтанке», что работает в Петропавловке на условиях договора аренды, а более ничего пояснить не смог. Отправлял нас то в дирекцию, то в бухгалтерию. Свой доход Андрей Олегович называть не хочет:

«Вы задаете вопросы, будто из Следственного комитета».

Наверное, предпринимателю виднее. В 1990-х годах ему представлялась возможность общаться со следствием по двум делам о вымогательстве, от чего остался след в виде двух приговоров и татуировки с Иисусом Христом в терновом венке на всё предплечье.

Андрей Афанасьев — не случайный человек в Петропавловке.

«Они друзья с Калюжиным. Вместе путешествуют, много общаются. У Афанасьева характерная внешность — метра два ростом, — рассказывает «Фонтанке» сотрудник музея. — Ничего не могу сказать о прошлом, но лицо, кажется, не врет. Можно сказать, он дружит с Сергеем Калюжиным».

Дружба Афанасьева и Калюжина скреплена цифрами. На «Гелендвагене» одного и «Рендж Ровере» второго красуются 818.

«Они считают, это круто», — прокомментировал собеседник «Фонтанки», часто общающийся с Калюжиным.

Компания «Сервис Партнер», держащая 23 коммерческие точки в крепости из 34 (67 %), записана на сотрудника Русского музея Бориса Косолапова. Ему, кстати, 68 лет. Фамилию Косолапова можно видеть на бейджиках продавцов.

До 2019 года ГМИ оформлял с «Сервис Партнером» договоры на организацию выставок, учет билетов, продажу сувенирной продукции и еды. Теперь этих контрактов на сайте госзакупок не видно.

За последние три года «Сервис Партнер» принес выручку 70 миллионов. Судя по всему, ничем другим, кроме Петропавловки, «Сервис Партнер» не занимается. Следов этой деятельности не видно. Еще 47 миллионов выручили «Восковые фигуры».

Заграница

Как рассказали «Фонтанке» сотрудники Петропавловки, Сергея Калюжина и Бориса Косолапова объединяет любовь к Чехии.

Перебором напечатанных латиницей в поисковике фамилий «Фонтанка» нашла компанию Art Expo Exhibits. По данным чешского реестра, Сергей Калюжин и Борис Косолапов учредили фирму с уставным капиталом 200 тысяч чешских крон в 2010 году. Личные данные предпринимателей совпадают с замдиректора Государственного музея истории Санкт-Петербурга и сотрудника Русского музея.

Генеральным директором Art Expo Exhibits числится жительница Петербурга Наталия Ананьева. В разговоре с «Фонтанкой» она уточнила, что «лет десять назад была какая-то история», но сейчас к чешской фирме отношения не имеет, хотя и числится директором.

Женщина не стала отрицать, что на работу ее нанимал Сергей Калюжин.

«Знаю его, виделась иногда. Компания, насколько я знаю, занималась торговлей», — уточнила Наталия.

Доходы Art Expo Exhibits, судя по отчетности, в 2012–2017 годах составили 17 миллионов чешских крон (60 миллионов рублей). Еще 14 миллионов крон (50 миллионов рублей) состоят на балансе компании как операционный кредит, вложенный совладельцем.

В музее истории проигнорировали вопросы «Фонтанки» об участии Сергея Калюжина в чешском бизнесе. Он и Борис Косолапов тоже не ответили.

Доходы

По официальным данным, Государственный музей истории Санкт-Петербурга работает в убыток. В 2019 году, последнем перед пандемией, его доходы составили 1,3 миллиарда рублей (40 % — субсидии на госзадание), расходы — 1,4 миллиарда (50 % — зарплаты).

Оказание платных услуг при посещаемости 1,6 миллиона человек принесло музею 727 миллионов рублей. В среднем, получается, турист оставляет в ГМИ 450 рублей. Для всемирно известного музея это, пожалуй, немного.

Доход музея от сдачи площадей в аренду аффилированным с Калюжиным компаниям составил 19,2 миллиона рублей, то есть 2,5 % от суммы платных услуг. Совокупная выручка юрлиц «Сервис Партнер», «Восковые фигуры» и «Экспоцентр», не считая доходов ИП Чужов за прогулки по Нарышкину бастиону и фестивали и ИП Афанасьев за сувенирную продукцию, в 2019 году составила 148 миллионов рублей.

В музее работают 646 человек. Средняя зарплата — 75 тысяч, но стоит помнить о топ-менеджменте. Директор музея получает по 450 тысяч в месяц, замы — от 200 тысяч.

В запасниках музея коротают век Айвазовский, Малевич, Кустодиев, Шишкин, Репин, Петров-Водкин, Маковские. Компанию им составляют уникальные графика и документы с XVIII-го века, Ларец для хранения ключей Санкт-Петербурга (1770-е), «Жалованная грамота Екатерины II на права и выгоды городам Российской империи, данная Санкт-Петербургу» (1786), портрет Петра I, авторские графические листы Растрелли, Кваренги, Росси. Одна из крупнейших коллекций о Великой Отечественной войне и блокаде — тоже тут, в том числе оригинал дневника Тани Савичевой. Всего в 24 фондах хранятся более 1,3 миллиона предметов. Иногда музей выставляет коллекцию «Избранное». В 2018 году посетителям представили на временной выставке 300 экспонатов.

Александр Ермаков