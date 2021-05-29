У русского героя нет границ

Память о нашей военной истории часто сводят к Великой Отечественной войне. И если пойти в кинотеатр или включить ТВ, то кажется, что так и есть. Грандиозное противостояние 1941-1945 и Победа были центральной темой еще для советского кинематографа, и в новой России эстафету перехватили. Хотя не всегда удавалось выдержать высочайший уровень, заданный еще авторами «А зори здесь тихие» и «Освобождения», все-таки и после распада СССР удалось создать немало достойных лент. Начиная со снятой еще в 1995 году экранизации знаменитой повести Васильева «Я – русский солдат», через «Звезду», совместную российско-белорусскую «Брестскую крепость» – и заканчивая вполне современными – «28 панфиловцев», «Ржев», «Подольские курсанты» … Причем, что интересно, «Ржев» снят на средства одного частного инвестора, а на «28 панфиловцев» заметную часть бюджета вообще собрали пожертвованиями обычных граждан.

Конечно, сюжеты Второй Мировой для отечественной киноиндустрии до сих пор являются центральными. Но ведь история нашей страны насчитывает более тысячи лет, и памяти достойны все, кто боролся и умирал, защищая ее, или отстаивал честь России за ее пределами. В конце концов, человек, погибавший на Стоходе в 1916 году или под Бамутом в 1996 – чувствовал все то же самое, что и гибнущий в Сталинграде. И эти подвиги, и страдания достойны не только скорби – но и памяти, и отражения в искусстве.

Нельзя, впрочем, сказать, что в нашем кинематографе полностью игнорируется все, что было за пределами эпического поединка с нацистами. И если раньше речь шла, в основном, о делах давно минувших дней, от Древней Руси до Наполеоники, то сейчас все чаще сценаристы и режиссеры обращаются к сюжетам современности, и даже есть примеры, когда патриотическое кино снимается «с колес», чтобы «завтра» вышел фильм о том, что происходит прямо сейчас. Оно и понятно, ведь если говорить именно о героическом кино, то зритель, постоянно существующий в непрерывном информационном потоке, гораздо лучше усвоит то, что может коснуться его непосредственно, или о чем он только что прочел в новостях.

Отличный современный пример – фильм «Турист», посвященный службе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, при помощи которых в этой африканской стране фактически был предотвращен геноцид уровня руандийского. Фильм уже изрядно нашумел, а отечественную «критику с хорошими лицами» просто-таки перекосило из-за того, что, по слухам съемки спонсировала компания, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Интересно, что та же компания финансировала еще и дилогию «Шугалей» про Максима Шугалея – нашего социолога, захваченного террористами в Ливии и только недавно освобожденного из плена, и, кстати, уж упомянутый фильм «Ржев».

Бурная реакция вокруг таких фильмов — лучший показатель их реальной востребованности. Увы, обыватель совершенно не в курсе, что помимо раскрученных сюжетов (как недавно прогремел «Балканский рубеж», ведь о марше на Приштину многие слышали и помнят), у России есть масса других важных и интересных проектов. Наши люди берегут безопасность в самых удивительных углах мира, а вот с тем, чтобы просто сказать им «спасибо» у общества – и кинематографа – традиционно проблемы. Так эти русские герои и их труд остаются неизвестными широкой публике, а затем, увы, забытыми, будто этого их героизма никогда и не было. Как советские спецы в Анголе, на Кубе, в Корее – оказались для нашего кино «потерянными детьми», так и их преемники не получили и десятой доли лавров, которых они заслуживают… И это в то время, когда американцы, французы, британцы и многие другие вкладывают миллионы в сериалы и фильмы, оправдывающие их участие в «чужих» военных конфликтах.

Хочется, конечно, пожелать киношникам не останавливаться в выборе тем. Наша пропадала везде – в разные времена по-русски кричали «Ура» в окопах Боснии, джунглях Африки и Вьетнама, среди китайских лесов и под солнцем Италии. Их объединяло одно – они все лили кровь за Россию или защищали ее интересы. И каждый из них заслужил свое имя на скрижалях истории.

Ну, или хотя бы на кинопленке.