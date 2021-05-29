Разработчик «МИР-19» рассказал об уникальности препарата

Директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов рассказал об уникальности первого российского препарата от коронавируса «МИР-19», прокомментировав сообщения ученых Австралии и США о разработке собственного лекарства от COVID-19.

«В этом году мы запатентовали первый в мире препарат, который обладает специфическим этиотропным противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Нужно сказать, что этот препарат уникален, и он работает на основе механизма интерференции РНК», – рассказал ученый в интервью RT.

По его словам, российским разработчикам было любопытно и приятно узнать, что их коллеги из Австралии и США разработали сходный препарат, также на основе механизма интерференции РНК, но между ними есть различие.

Разница заключается в различных генах-мишенях, используемых в этих препаратах, и способе доставки.

«У нас это – ингаляционное введение посредством небулайзера непосредственно в верхние и нижние дыхательные пути, там, где непосредственно реплицируется вирус. У них же это внутривенная доставка при помощи липасом», – отметил Хаитов.

Кроме того, ученый отметил, что разработчики российского лекарства имеют приоритет. Хаитов отметил, что статья о «Мир-19» была опубликована в ведущем научном издании Allergy 15 марта 2021 года. При этом статья западных ученых об их препарате была опубликована в издании Molecular Therapy 5 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства получил патент на лекарственное средство «Мир-19» для профилактики и лечения коронавируса в форме спрея.

«МИР-19 – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», – рассказала руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова.

«МИР» расшифровывается как «малая интерферирующая РНК», препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2.