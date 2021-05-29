 

Оргкомитет получил заявление Поклонской о снятии с праймериз ЕР

29.05.2021, 15:44, Новости дня
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Заявление от депутата Госдумы Натальи Поклонской о снятии кандидатуры с предварительного голосования партии «Единая Россия» поступило в федеральный оргкомитет, кандидат будет исключен из бюллетеня 31 мая, сообщил замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов.

«Заявление Натальи Поклонской поступило в ФОК (федеральный организационный комитет). Между тем, электронное голосование шло с 24 мая, регламент процедуры максимально повторяет избирательное законодательство, и, следовательно, заявивший о выходе из гонки в ходе голосования кандидат будет исключен из бюллетеня 31 мая, при проведении заседания организационного комитета, и победа достанется тому, кто наберет максимальное количество голосов выборщиков. Таковы правила и они справедливы», – приводит РИА «Новости» слова Перминова.

Заявление, датировано 28 мая, и направлено в Федеральный оргкомитет и в крымский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия».

Ранее Перминов заявлял, что в «Единой России» не получали заявления Поклонской о снятии своей кандидатуры с праймериз.

Напомним, Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз «в связи с новой работой».

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая в электронной форме по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня.

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. В субботу, 29 мая, стало известно, что на праймериз «Единой России» зарегистрировались более 7,5 млн человек.



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