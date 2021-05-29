 

В МВД разъяснили новые правила выдачи загранпаспортов

29.05.2021, 15:44, Новости дня
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Нововведение о выдачи загранпаспортов, вступающее в силу 30 мая, не предполагает кардинальных изменений в порядок выдачи документов для россиян, сообщили в МВД.

Ранее СМИ сообщали о том, что россияне, проживающие за границей, теперь должны будут приехать в Россию для получения документа.

В новом регламенте упомянут «круг заявителей» – людей, которые могут воспользоваться услугой. Среди совершеннолетних граждан в них упомянуты те, кто проживают в РФ и не в России, передает РИА «Новости».

Касаемо проживающих за рубежом россиян текст документа звучит так: «Проживающий за пределами территории Российской Федерации, обратившийся на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр».

Кроме того, в документе уточняется, что делать гражданам, если у них истек срок действия паспорта: «В случае, если срок действия паспорта или паспорта, содержащего электронный носитель информации, истек, гражданину необходимо получить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и представить его в качестве документа, удостоверяющего личность».

В свою очереди адвокат Сергей Бадамшин разъяснил, что данный приказ никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за рубежом, поскольку предоставлением данной услуги занимается МИД РФ и представительства страны за рубежом. «Данная информация (об изменениях в правила выдачи загранпаспортов для россиян за границей – прим. ВЗГЛЯД) не соответствует действительности», – сказал адвокат.

Согласно приказу МИД РФ от 12.02.2020 года, заявителями на получение паспорта за рубежом могут быть: «Гражданин РФ, проживающий за пределами территории РФ, обратившийся в загранучреждение в государстве пребывания с письменным заявлением о выдаче паспорта», а также российские граждане, проживающие в РФ и обращающиеся за получением паспорта в российский МИД или представительство. Также в круг заявителей входят родители или иные законные представители.

При этом, что касается вступающего в силу регламента МВД, то в нем есть изменения, но незначительные: например, изменилось время ожидания в очереди, теперь оно при любом обращении должно не превышать 15 минут. Ранее, при предварительной записи и при получении паспорта оно должно было не превышать 5 и 10 минут соответственно.

Помимо этого, в новом документе уточняется, что помещение, где предоставляется услуга по выдаче паспорта, должно быть оборудовано стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги, а также подчеркивается, что «количество стендов должно быть достаточным для граждан».



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